L'estate non è finita - farà ancora caldo ma con qualche temporale : L'estate non è finita, farà ancora caldo ma con qualche temporale Chi si aspettava un totale refrigerio resterà deluso. Già da lunedì 6 agosto, però, rovesci interesseranno soprattutto i rilievi alpini e quelli appenninici centro-meridionali. Attenzione alle possibili grandinate. PREVISIONI Parole chiave: ...

Anziani soli in estate : "Andate al bar e a comprare il giornale. Non chiudetevi in casa" : 'Informatevi, sicuramente nel vostro quartiere sono in corso iniziative proprio per voi, luoghi dove si può fare movimento in compagnia o spettacoli serali', dice Iacobelli. 'Non abbiate paura, non ...

Turismo - non chiamiamola estate : come l’Italia si prepara al Grande Esodo : Partenza da Napoli per Cosenza. Mi considero fortunata, niente cambi a Paola. In realtà ho poco da rallegrarmi, è un regionale Trenitalia, quattro gabinetti su cinque fuori-uso: non hanno il rubinetto, non funziona lo scarico e il lavandino è utilizzato come pisciatoio (scusate il termine, ma rende l’idea), con carta igienica buttata dentro. Ma almeno un gabinetto la carta igienica ce l’aveva. Il cattivo odore è rivoltante. In una carrozza ...

Marianne Mirage : "Copacabana Copacabana - la mia canzone per l'estate che estiva non è" : 'Un copricapo di piume e il carnevale di Rio / non so ballare la samba, ma me la cavo da Dio / qui gira tutta la stanza, due occhi blu Curacao / c'è qualcuno che parla, si ma sento solo James Brown', ...

Tendenza unghie - è Jelly nails mania. Questa estate non puoi non averle così : Ultime tendenze: dove trovarle se non su Instagram? Il social network è diventato in breve tempo la fonte primaria d’ispirazione. Su tutto: dai capelli ai gonfiabili più trendy dell’estate, dai costumi (lì è nata la moda recentissima del bikini al contrario) ai capi più cool. Complice anche la presenza delle star, che con i loro post fanno da traino alle ultime novità, basta aprire Instagram per capire cosa ‘va’. ...

Amichevole d’estate - ancora un successo del Crotone contro il Corigliano Prima amichevole stagionale per Rohden. Ezio Scida al momento non disponibile : Crotone 3 Corigliano 0 Marcatori: 48° Nalini, 89° Stoian, 90° Firenze Crotone: Cordaz, Sampirisi, Cuomo (Dussenne), Marchizza, Faraoni,

estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma mercoledì 1 agosto : Per questo gli spettacoli sono scelti, dal punto di vista tematico, nei territori della cultura universale. 'La nostra rassegna - spiega Ferruccio Merisi presidente della Scuola Sperimentale dell'...

D'estate I LIMONI SONO VERDI Lo stereotipo del limone giallo non tiene conto della naturalità - della stagionalità e del Made in Italy. : ... coltivati nel rispetto di standard rigorosi imposti dal nostro Stato e dall'Europa che limitano o vietano l'uso di molti fitofarmaci ammessi in altri paesi del mondo dai quali continuano le ...

estate - salute : non mettiamo abbastanza crema solare - ecco la dose corretta : Le raccomandazioni sull’utilizzo di creme solari per evitare i danni da abbronzatura sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla ...

Ricicla estate : la differenziata non va in vacanza : ... a Cariati e a Pietrapaola ha consegnato ai presenti i gadget del Conai spiegando attraverso esempi e giochi come avviene il riciclo e quanto sia importante per un'economia circolare. Nella tappa di ...

“L’estate è per tutti - anche per i cani. Non abbandonateli”. Nella campagna di sensibilizzazione c’è anche Gianni Morandi : Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Michele Rosiello, nel nuovo spot della Polizia di Stato, hanno vestito i panni dei personaggi interpretati Nella nota serie tv L’isola di Pietro, insieme al cane Mirto, il golden retriever che Nella fiction accompagna Morandi (Pietro Sereni) durante le sue corse mattutine. Lo spot lanciato oggi sul canale Twitter della Polizia di Stato è contro l’abbandono degli animali, una pratica riprovevole e ...

Non accadrà più - ma quest’estate il re della spiaggia voleva solo me : Sono arrivata al mare e per raggiungere mio figlio Giulio ho camminato lungo la passerella di cemento che dallo stabilimento porta agli ombrelloni. La passerella di cemento è lunghissima, perché questa spiaggia è enorme e ogni anno cresce di molti centimetri, forse chilometri: il mare si ritira, la

estate senza pensieri? Non dimenticate la contraccezione : Estate, sinonimo di vacanze. Per molti, questo si traduce in relax e più tempo per la famiglia; per altri, invece, questo è l’equivalente di divertimento e spensieratezza, all’insegna della passione e dell’avventura, soprattutto amorosa. LEGGI ANCHE11 falsi miti sulla contraccezione ormonale Per prepararsi al meglio, conviene non pensare solo al guardaroba da portare con voi per fare colpo in spiaggia, ma anche e soprattutto a ...

estate a Roma : 4 eventi a cui non potrai assolutamente dire di no : Arte, musica e tanto divertimento: l’Estate a Roma si preannuncia ricca di emozioni! Scoprite insieme a noi i 4 eventi da non perdere a luglio e agosto, una selezione pensata per gli amanti della buona musica e del teatro d&rsquo...