Leonardo Di Caprio e McConaughey a Capri | mimetizzati alla Taverna Anema e Core

Leonardo DiCaprio - vacanze in Italia con Camila Morrone : Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, finalmente pronto a tornare al cinema con il nuovo film di Quentin Tarantino, è sbarcato in Italia. Il divo di Titanic è in vacanza a Capri, come confermato dal suo stesso profilo Instagram, insieme ad alcuni amici e alla nuovissima fidanzata Camila Morrone, ennesima modella della sua sterminata collezione.21enne figlia di Lucila Solà, fidanzata di Al Pacino, Camila ha sfilato per Moschino e posato per ...

LA MASCHERA DI FERRO/ Su Canale Nove il film con Leonardo Di Caprio (oggi - 30 luglio 2018) : Il film La MASCHERA di FERRO va in onda su Canale Nove oggi alle 21.25. Nel cast ci sono anche Leonardo Di Caprio, Jeremy Irons e Gabriel Byrne, alla regia Randall Wallace. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:08:00 GMT)

«Quando Brad Pitt e Leonardo DiCaprio rifiutarono Brokeback Mountain» : Saranno insieme in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, ma avrebbero potuto incontrarsi già nel 2005 fra i pascoli di Brokeback Mountain, i cappelli da cowboy e i baci caldi d’estate. Il destino, però, ha voluto diversamente, perché né Brad Pitt né Leonardo DiCaprio accettarono i ruoli di Ennis e Jack, protagonisti di uno dei film più iconici degli anni Duemila. A rivelarlo, a tredici anni di distanza, è il regista Gus Van ...

Leonardo di Caprio e Brad Pitt rifiutano di interpretare "I segreti di Brokeback Mountain" : Grande delusione quella del regista Van Sant che, dopo aver proposto ad alcuni grandi attori di interpretare il ruolo dei protagonisti gay del film I segreti di Brokeback Mountain, si è visto sbattere le porte in faccia.Da Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, passando per Matt Damon e Ryan Phillippe, nessuno si è mostrato interessato. La trama del film è incentrata sul rapporto amoroso tra due cowoboy. A fare da sfondo sono le ...

Stephan Talty a Palermo per The Black : da cui Leonardo Di Caprio farà film : Domani Stephan Talty incontrerà la stampa per parlare di “The Black Hand”, il libro su Joe Petrosino da cui Leonardo Di Caprio sta

THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo Di Caprio (oggi - 5 luglio 2018) : The WOLF of WALL STREET, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 luglio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Margot Robbie, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood : la prima foto ufficiale di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt : I protagonisti di "Once Upon a Time in Hollywood" , film che dal titolo sembra essere un chiaro omaggio al cinema di Sergio Leone, saranno un attore televisivo , che cerca di farsi spazio nel mondo del cinema, e il suo stuntman. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Sullo sfondo la tragedia di Bel Air con Margot Robbie nel ruolo di ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

Tiffany Haddish ha fatto una proposta indecente a Leonardo DiCaprio e vorrai averci pensato prima tu : LOL The post Tiffany Haddish ha fatto una proposta indecente a Leonardo DiCaprio e vorrai averci pensato prima tu appeared first on News Mtv Italia.

J. EDGAR/ Su Iris il film con Leonardo DiCaprio e Armie Hammer (oggi - 14 giugno 2018) : J. EDGAR, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts e Josh Lucas, alla regia Clint Eastwood. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:18:00 GMT)

Once Upon a Time in Hollywood : Al Pacino sarà l'agente di Leonardo DiCaprio! : Rick Dalton , Leonardo DiCaprio, , ex star del piccolo schermo, e la sua controfigura , Brad Pitt , , cercano di trovare il loro posto nel difficile mondo di Hollywood. Sullo sfondo della trama ...