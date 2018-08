Lega Serie A | Var sarà visibile sui maxi-schermi degli stadi

Lega Pro nel caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...

LegaPro - la Serie C slitta a settembre - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l'avvio del torneo per il "clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano". E' quanto ha ...

Arc System Works sta lavorando a "qualcosa" di Legato alla serie Guilty Gear : L'EVO 2018 è giunto finalmente alla fine e, tra le varie notizie relative a vari giochi picchiaduro, ha portato con sé un'altra piccola novità dalle finali di Guilty Gear Xrd REV 2.Come segnala Dualshockers, dopo aver annunciato l'ArcRevo World Tour, il fondatore di Arc System Works e amministratore delegato Minoru Kidooka è salito sul palco per fare un annuncio attraverso un traduttore:"Sfortunatamente Daisuke (Ishiwatari, Guilty Gear Director) ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - situazione congelata : è scontro Lega-Figc : Ripescaggi Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, a tenere banco sono i Ripescaggi. Come riporta la ‘rosea’ le graduatorie sono pronte da diverso tempo ma sono state congelate, potrebbe passare ancora diverso tempo e per questo motivo è stato deciso di rinviare la presentazione dei calendari. La Lega B ha inviato oltre i termini la certificazione dei bilanci e degli ...

Trenitalia rescinde il contratto con la Lega di serie A : Va verso la rescissione il contratto con cui Frecciarossa è diventato sponsor di coppa Italia e Supercoppa Italiana, con un'intesa fra Trenitalia e Lega serie A approvata dall'assemblea dei club ...

Confermata la teoria che colLega la serie Breaking Bad a The Walking Dead : Dati questi indizi, diversi fan credono che, dopo la fine di Breaking Bad , un uso fuori controllo di blue meth abbia creato i primi zombie che hanno poi invaso il mondo raccontato in The Walking ...

Serie B - è caos ripescaggi : la Lega di B proclama campionato a 20 squadre. E la Figc? : Con una nota inviata alla Figc, alla Covisoc e alle società che hanno chiesto il ripescaggio, la Lega di Serie B ribadisce con fermezza la propria posizione: i l prossimo anno nella Serie cadetta ...

Napoli - De Laurentiis : 'La Lega di serie A ha fatto il suo tempo' : 'Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un ...

Furia De Laurentiis contro la Lega : nel mirino il calendario della Serie A : De Laurentiis non ci sta e tuona contro il calendario del prossimo campionato di Serie A, nel suo mirino la Lega “Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo”. Il presidente del ...

TIM rinnova fino al 2021 accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A. : TIM, partner storico del calcio italiano, rinnova fino al 2021 l’accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A. Per le prossime tre stagioni TIM sarà infatti Title Sponsor del massimo campionato e delle competizioni Primavera organizzate da Lega Serie A. “TIM con questo accordo consolida il proprio impegno nei confronti del calcio, lo sport più amato in Italia – dichiara Pietro Scott Jovane, Chief ...

Lega - sarà ancora Serie A Tim. Novità per Coppa Italia e Supercoppa : ROMA - sarà ancora Serie A Tim . É stato trovato l'accordo fra la Lega Serie A e la compagnia telefonica, che affiancherà per i prossimi tre anni il proprio brand al campionato, come succede dal 1998, ...

Lo sponsor di manica anche in Serie A? La Lega chiederà l’ok alla Figc : In Serie A potrebbero presto arrivare gli sponsor di manica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i club oggi dovrebbero formalizzare la richiesta alla Figc per l’autorizzazione alla novità commerciale. Una strada già intrapresa in Premier League, in Bundesliga e nella Liga, dove le big hanno firmato accordi rilevanti: Manchester United, Chelsea e Arsenal hanno infatti contratti da […] L'articolo Lo sponsor di manica anche in Serie ...

La Lega di serie B risponde a Grabriele Gravina : 'Cosa sbaglia sui mali del calcio' : L'intervista del presidente Gabriele Gravina, pur apprezzabile laddove cerca di individuare alcune soluzioni per rimediare ai mali del calcio, risulta, forse per la necessità di spostare dal mirino ...