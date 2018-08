Lega Pro | Serie C a rischio | l’inizio rinviato a settembre | ma potrebbe slittare ancora

LegaPro - la Serie C slitta a settembre - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l'avvio del torneo per il "clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano". E' quanto ha ...

Spray antiaggressione gratis alle donne - li distribuirà la Lega durante un'iniziativa pubblica Nei prossimi giorni saranno allestiti in ... : ... con lo scopo di promuovere l'utilizzo di questo particolare accessorio, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, come quello avvenuto alla stazione Porta Garibaldi di Milano, in cui un ...

Tav - Fraccaro : no a progetti senza benefici - Lega d'accordo : Roma, 6 ago., askanews, - "La linea del governo è chiara: per le grandi opere l'analisi costi-benefici è il nostro faro. Non possiamo far pagare per decenni agli italiani i costi di opere inutili, è ...

La Lega rivuole le Province : «Ripristinare la Costituzione e ridare il voto ai cittadini» : Un disegno di legge presentato al Senato, firmato anche da Matteo Salvini. «Bisogna ripristinare la Legalità costituzionale». Oggi votano solo i sindaci del territorio, un sistema provvisorio tenuto in piedi dalla bocciatura del referendum del 2016

Sondaggi : M5s e Lega vogliono abbassare le tasse - ecco quanti italiani credono a questa promessa : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...

Scuola - “le graduatorie ad esaurimento riaprono” - anzi no. Errore del relatore della Lega : maggioranza vota al contrario : Le graduatorie ad esaurimento riaprono. No scusate, si è trattato di un Errore. anzi, di una distrazione della maggioranza o meglio del relatore Stefano Borghesi (Lega) e del rappresentante del Governo, il sottosegretario Maurizio Fugatti, che al momento di esprimere il parere su un emendamento a prima firma Loredana De Petris di Leu, devono aver avuto una défaillance. A sistemare il tutto ci ha pensato un altro senatore del Carroccio, Mario ...

Molestie - maestro licenziato per molestie : i Legali di Gatti pronti a combattere : 'Il maestro Daniele Gatti è il sacrificio offerto sull'altare dell'immagine?'. La stampa olandese, e in particolare il Trouw, tra i più autorevoli quotidiani del Paese, si interroga sul licenziamento ...

Fondi Lega - Anm contro Salvini 'Sulla procura di Genova inammissibile interferenza'. Il Pd 'Intervenga Bonafede' : ROMA. Nello scontro tra Lega e procura di Genova sui 49 milioni di Fondi spariti , dopo l'ennesimo attacco di Matteo Salvini interviene l'Associazione nazionale magistrati. 'Auspicare forme di ...

Martina : "Pronti alle vie Legali per difendere la Rai" : 'Decreto Dignità, traditi commercianti e imprenditori' Da Verona, dove ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale per un confronto sulle misure del decreto Di Maio, il segretario ...

Audi RS3 Sportback - il mostro che sa essere una docile ed eLegante auto "normale" [VIDEO PROVA SU STRADA] : I suoi 400 cavalli ne fanno il più potente al Mondo su un'auto di serie. È montato trasversalmente, non longitudinalmente come più spesso accadeva in passato, nei suoi oltre 40 anni di storia. Ha ...

Figc - UFFICIALE : Dilettanti - Lega Pro - Arbitri e Calciatori chiedono le dimissioni di Fabbricini : La ordinanza del Collegio di Garanzia dello Sport del 31 luglio 2018 obbliga a reiterare la richiesta di immediata convocazione dell'assemblea elettiva degli organi federali e ad agire dinanzi al Tar.

DAZN presenta la propria squadra : da Premium arrivano anche Pierluigi Pardo e Massimo CalLegari : Shevchenko, Maldini, Figo DAZN ha aperto ufficialmente i battenti, svelando le proprie carte. Ieri pomeriggio a Milano è stato presentato il servizio di video streaming online di Perform con coloro, tra telecronisti, commentatori e conduttori, che saranno i protagonisti di questa nuova frontiera dello ’sport in tv’. Tra poche settimane scatterà la stagione 2018/2019 di calcio e DAZN trasmetterà in esclusiva tre partite a giornata di ...

SALVINI VS BERLUSCONI : “PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA”/ Caos Centrodestra : Letta & Tajani - il “no” alla Lega : SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Il Consiglio ha approvato il ColLegato alla Legge Stabilita' Regionale per l'anno 2018 - Salernonotizie.it : In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 negli ...