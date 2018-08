Lega Pro 2018 19 | il 22 agosto si decide se sospendere o meno il campionato

C'è un motivo per cui la Lega vuole far rinascere le province : La Lega, spesso accusata di essere un partito dalle vedute ristrette, riscopre il sottile fascino della provincia. Lo scrive Il Corriere della Sera, non senza un filo di sorpresa: giace al Senato una proposta di legge per il ripristino di quelle che, per un certo periodo, sono state considerate più o meno alla stregua di enti inutili, abbozzi malriusciti di autonomie locali, emblemi dei costi eccessivi ed immeritati della politica. ...

Gasparri e Tajani provano a stanare la Lega : subito le intese sui candidati per le regionali d'autunno : Forza Italia prova a stanare la Lega . Il timore più grosso degli azzurri è che il Carroccio, forte dei consensi che gli sono attribuiti dai sondaggi, possa estendere l'accordo di governo coi 5 Stelle ...

Lega Pro nel caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

Lega Pro - l'inizio del campionato slitta a settembre - ma l'avvio è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un'assemblea il 22 agosto a Roma per decidere 'se iniziare o meno il campionato 2018/19'. Per il momento il Consiglio ha deciso di posticipare l'inizio ...

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...

LegaPro - la Serie C slitta a settembre - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l'avvio del torneo per il "clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano". E' quanto ha ...

Spray antiaggressione gratis alle donne - li distribuirà la Lega durante un'iniziativa pubblica Nei prossimi giorni saranno allestiti in ... : ... con lo scopo di promuovere l'utilizzo di questo particolare accessorio, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, come quello avvenuto alla stazione Porta Garibaldi di Milano, in cui un ...

Tav - Fraccaro : no a progetti senza benefici - Lega d'accordo : Roma, 6 ago., askanews, - "La linea del governo è chiara: per le grandi opere l'analisi costi-benefici è il nostro faro. Non possiamo far pagare per decenni agli italiani i costi di opere inutili, è ...

La Lega rivuole le Province : «Ripristinare la Costituzione e ridare il voto ai cittadini» : Un disegno di legge presentato al Senato, firmato anche da Matteo Salvini. «Bisogna ripristinare la Legalità costituzionale». Oggi votano solo i sindaci del territorio, un sistema provvisorio tenuto in piedi dalla bocciatura del referendum del 2016

Sondaggi : M5s e Lega vogliono abbassare le tasse - ecco quanti italiani credono a questa promessa : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...

Scuola - “le graduatorie ad esaurimento riaprono” - anzi no. Errore del relatore della Lega : maggioranza vota al contrario : Le graduatorie ad esaurimento riaprono. No scusate, si è trattato di un Errore. anzi, di una distrazione della maggioranza o meglio del relatore Stefano Borghesi (Lega) e del rappresentante del Governo, il sottosegretario Maurizio Fugatti, che al momento di esprimere il parere su un emendamento a prima firma Loredana De Petris di Leu, devono aver avuto una défaillance. A sistemare il tutto ci ha pensato un altro senatore del Carroccio, Mario ...

Molestie - maestro licenziato per molestie : i Legali di Gatti pronti a combattere : 'Il maestro Daniele Gatti è il sacrificio offerto sull'altare dell'immagine?'. La stampa olandese, e in particolare il Trouw, tra i più autorevoli quotidiani del Paese, si interroga sul licenziamento ...

Fondi Lega - Anm contro Salvini 'Sulla procura di Genova inammissibile interferenza'. Il Pd 'Intervenga Bonafede' : ROMA. Nello scontro tra Lega e procura di Genova sui 49 milioni di Fondi spariti , dopo l'ennesimo attacco di Matteo Salvini interviene l'Associazione nazionale magistrati. 'Auspicare forme di ...

Martina : "Pronti alle vie Legali per difendere la Rai" : 'Decreto Dignità, traditi commercianti e imprenditori' Da Verona, dove ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale per un confronto sulle misure del decreto Di Maio, il segretario ...