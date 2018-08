Lega e M5s rilanciano su fisco | reddito di cittadinanza e Fornero Rebus coperture

Rixi - Lega - : la Tav è importante - nel Governo non c'è solo M5s : Roma, 6 ago., askanews, - La Tav è un'opera importante . Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera, Edoardo Rixi , sottosegretario leghista alle Infrastrutture e Trasporti, spiegando che al ...

Tap e Tav - scontro nel governo M5S- Lega . Salvini per il sì ma insorge la ministra Lezzi : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Ma la ministra per il Sud: «Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta»...

SCENARIO/ M5s e Lega si ispirano al '92 e mettono a rischio il governo : Il quadro politico vede consolidarsi la prevalenza di M5s e Lega a scapito di partiti inesistenti, ma in un clima emergenziale che ricorda quello di Mani pulite. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:01:00 GMT)ATTACCO HACKER DALLA RUSSIA/ La manovra pericolosa su Mattarella da scongiurare, int. a F. Sisci SCENARIO / Sapelli: ecco gli errori che stanno ammazzando il governo Conte

Tap - Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture"/ Ultime notizie : M5s- Lega - scontro sulle grandi opere : Tap, Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture". Ultime notizie : tra M5s e Lega è scontro sulle grandi opere e i progetti in ballo.

Tap - scontro tra M5s e Lega : governo diviso su grandi opere - : Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, replica a Salvini , dicendo che l'Italia aspetta "strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, anti-dissesto idrogeologico". Chiamparino annuncia un'...

Sondaggi : M5s e Lega vogliono abbassare le tasse - ecco quanti italiani credono a questa promessa : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggi o condotto dall'istituto ...

Cos'è il Tap - in breve - - il gasdotto che sta mettendo contro Lega e M5s : 'Ci sono fior di tecnici e di docenti che stanno valutando il rapporto costi-benefici. Dai nostri dati, sembra che i benefici superino i costi nel caso delle pedemontane, del terzo valico e del Tap, ...

