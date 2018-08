Lecce - nega casa a coppia gay : 'Affitto solo a famiglie normali' : "Mi spiace, ma io affitto solo alle famiglie normali, non ai gay". E' questa la motivazione, assurda, utilizzata dal proprietario di un immobile in affitto a casarano, comune salentino in provincia di Lecce. L'uomo aveva trovato tramite un'agenzia immobiliare locale due inquilini, ma una volta appreso che si trattava di una coppia omosessuale non ha voluto consegnare le chiavi dell'appartamento. E pazienza se i due ragazzi avevano già versato i ...