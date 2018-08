Le serie tv a sfondo medico da riscoprire

wired

: Le serie tv a sfondo medico da (ri)scoprire - micheleiurillo : Le serie tv a sfondo medico da (ri)scoprire - Lauraenientepiu : Le serie tv a sfondo medico da (ri)scoprire - MilanoCitExpo : Le serie tv a sfondo medico da (ri)scoprire #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Letv adominano da sempre il piccolo schermo: dal Dr. Kildare a Mash, da Er – Medici in prima linea a Grey’s Anatomy passando per Dr. House, i cosiddetti medical riscuotono grande popolarità grazie a un consolidato mix di linee narrative orizzontali – le vite private di dottori e infermiere – e verticali – i casi dei pazienti che si avvicendano di puntata in puntata. Dal 2 agosto è disponibile su TimVision Trust Me,con Jodie Whittaker (vista in Broadchurch, sarà la tredicesima incarnazione dell’Ultimo Signore del Tempo in Doctor Who per Bbc) nei panni di una donna che si finge. Trust Me è un thriller psicologico e un medical insieme: la tv ci ha abituati asui dottori che si declinano in svariati generi mantenendo l’ambientazione ospedaliera, come Scrubs, comedy con picchi drammatici o The Resident, show fortemente politico di denuncia del ...