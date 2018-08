Le recensioni positive sono più importanti di un gioco che vende bene

eurogamer

(Di lunedì 6 agosto 2018) Secondo Capcom uncon buoneè importante quanto uno con vendite alte, riporta PCgamer.Questo è il pensiero emerso in seguito alla promessa da parte dello sviluppatore di esplorare remake diversi in seguito a Resident Evil 2, rivelando un aspetto importante dell'industria videoludica, ovvero il peso delle valutazioni di pubblico e critica."Anche se abbiamo degli azionisti a cui rendere conto, non si tratta solo di prestazioni commerciali" racconta Stuart Turner, direttore generale di Capcom Europe. "Per alcuni aspetti, ottenere punteggi elevati nelleconta, per Capcom, quanto unchemilioni e milioni e milioni. Preferiremmo addirittura che unprenda 9 ma venda di meno, piuttosto che prendere 6 mare di più".Read more…