Le nuove maglie delle squadre di Serie A 2018-2019

(Di lunedì 6 agosto 2018) Non manca molto all’inizio del prossimo campionato diA che si prospetta davvero caldo. Le temperature si sono alzate soprattutto sul fronte del calciomercato con l’arrivo – tra tutti – di Cristiano Ronaldo alla Juventus (qui vi avevamo fatto vedere come riciclare la sua maglia del Real Madrid) – e una suddivisione dei diritti televisivi totalmente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Dal lato degli sponsor tecnici, invece, c’è da segnalare il grande cambiamento del Milan che dopo oltre vent’anni passa da Adidas a Puma. La variesono state quasi tutte presentate: manca all’appello solo il Frosinone, mentre il Parma per ora ha presentato solo la terza maglia e l’Udinese deve ancora presentare la sua prima. Infine la seconda tenuta di gioco del Napoli e della Juventus non sono ancora state rese note. In attesa di ...