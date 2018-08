Le nozze del terrore

Teggiano : 'Alla Tavola della Principessa Costanza' festeggia le nozze d'argento : Intorno alle 20 saranno aperte le varie Taverne , dove gli amanti del cibo e della tradizione potranno assaporare i piatti tipici locali e tutto il percorso sarà allietato dagli spettacoli dei vari ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini nel cast prima delle nozze? : Si vocifera insistentamente che Valeria Marini e il compagno Patrick Baldassarri possano essere tra i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, il reality show condotto da Simona Ventura e che andrà in onda nelle prossime settimane.Secondo il settimanale Oggi, la motivazione che si cela dietro alla loro partecipazione allo show di Canale 5 sarebbe legata ai progetti di coppia futuri. I due, che hanno avuto un rapporto ...

Cristina Dell’Anna la Patrizia di Gomorra : nozze fissate si sposa il primo settembre : Mi sposo, ad annunciarlo la stessa Cristina Dell’Anna, la Patrizia Santoro di Gomorra, che in un’intervista a Vanity Fair ha datto la lieta novella. L’amore trionfa solo dopo dieci mesi in così poco tempo è riuscito a farla capitolare il fidanzato Emanuele conosciuto per caso in occasione di un decisivo Napoli-Juventus, quindi dopo il primo incontro un Capodanno galeotto in Iran. Come lei stessa spiega sul settimanale “Lì ...

Chiara Ferragni : le confessioni dell'infleuncer a un mese dalle nozze : La fashion blogger inizia l'intervista ricordando il suo ingresso nel mondo della moda: 'Alle prime sfilate c'erano giornaliste che mi dicevano in faccia: "Questa non dura tre mesi". Adesso sono le ...

Chiara Ferragni e Fedez "svaligiano" Cartier - regali extra lusso prima delle nozze : Shopping sfrenato per Chiara Ferragni e Fedez che nelle loro stories mostrano i loro ultimi acquisti. Niente vestiti o scarpe, ma gioielli e anche di grande valore. La coppia, ormai prossima alle...

Fedez e Chiara Ferragni regali di lusso prima delle nozze : Shopping sfrenato per Chiara Ferragni e Fedez che nelle loro stories mostrano i loro ultimi acquisti. Niente vestiti o scarpe, ma gioielli e anche di grande valore. La coppia, ormai prossima alle nozze, durante la vacanza di famiglia in Sardegna si è concessa un piccolo regalo, magari il tradizionale regalo che si scambiano gli sposi prima del matrimonio, la coppia più cool del momento si è regalata due preziosi orologi e una collana di smeraldi ...

Ucciso prima delle nozze - trovato morto il presunto omicida : È finito in un suicidio, l'omicidio di stamane a Trissino, nell'Alto Vicentino. ...

Fedez e Chiara Ferragni/ In Sardegna si preparano le nozze dell’anno : ed intanto Fulvio Abbate dice che… : Fedez e Chiara Ferragni, la coppia in vacanza in Sardegna si prepara per le nozze dell’anno con il piccolo Leone: ed intanto Fulvio Abbate dice dell'influencer...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 07:30:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Vacanze da nababbi in Sardegna in attesa del viaggio di nozze : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: Vacanze da nababbi in Sardegna con il figlio Leone in attesa del matrimonio del 1° settembre, ma dove andranno in viaggio di nozze?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:01:00 GMT)