Le minacce dei no vax all' immunologo Burioni 

(Di lunedì 6 agosto 2018) Insulti edai 'no vax' al virologo marchigiano Roberto Burioni, in prima linea nella campagna pro vaccini. "Ho saputo che vai al mare a Rimini", ha scritto una mamma su Facebook indicando il numero dello stabilimento che frequenta il virologo, "prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi! Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra... il mio più sonoro vaff!....". Dopo il post altri militanti 'no vax' hanno invocato "una spedizione punitiva" contro il virologo, ha riferito Il Resto del Carlino. Sull'episodio sta indagando la Digos di Rimini, su segnalazione dei colleghi milanesi che si occupano direttamente delleal dottor Burioni e non è esclusa una denuncia per l'autrice del post. Il virologo, da ...