Le minacce dei no vax all'immunologo Burioni : Insulti e minacce dai 'no vax' al virologo marchigiano Roberto Burioni, in prima linea nella campagna pro vaccini. "Ho saputo che vai al mare a Rimini", ha scritto una mamma su Facebook indicando il numero dello stabilimento che frequenta il virologo, "prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi! Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli ...

Pensioni flessibili e LdB2019 : i chiarimenti del Governo e le minacce dei mercati : Questo articolo è stato verificato con: https://it.notizie.yahoo.com/legge-bilancio-di-maio-nessun-aumento-delliva-n%C3%A9-195920890.html http://www.ilgiornale.it/news/economia/minaccia-dei-fondi-usa-...

River - le minacce dei rom : 'Ora entreremo nelle case dei residenti' : 'entreremo nelle case dei cittadini, da stasera, per fargli vedere cosa significa essere buttati in strada', strilla un ragazzo che dice di chiamarsi Denis Stefan, 27 anni, 'vengo dal Kosovo', e punta ...

Dopo il debunking - minacce e insulti a David Puente 'Ma io continuo la caccia alle bufale e scoprirò gli autori dei messaggi' : ROMA - Ad essere deriso e insultato per la sua attività di debunker, David Puente è abituato. Anche alle minacce, finora, ha cercato di non dare troppa importanza. Ma questa volta no: è troppo. 'Lo ...

Palermo - minacce e insulti a Mattarella : 39 gli account all'esame dei pm : Sono 39 i profili Facebook finiti all'esame della procura di Palermo che aveva aperto un fascicolo per risalire agli autori delle minacce e degli insulti rivolti sui social al Capo dello Stato Sergio ...

minacce e denunce : resa dei conti in casa Pd : Cristina Simoni presidente del consiglio comunale di Figline Incisa, comune della provincia di Firenze a guida Pd , non ci sta a subire in silenzio l'ennesima angheria e affida ad un lungo post su ...

Data Driven Economy - opportunità e minacce della nuova economia dei dati - Economyup : Ecco perché Marco Nespolo, dal palco di Cerved Next, lancia l'appuntamento per la seconda edizione del summit sull'economia dei dati. "Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale: vi aspetto ...

Sicurezza - tolta la scorta alla studiosa della Shoah Di Cesare : “Mi dicano se sono finite le minacce dei neonazisti” : Le autorità hanno revocato la protezione a Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica all’università Sapienza di Roma, famosa soprattutto per i suoi studi sulla Shoah. Ad annunciarlo è lei stessa con un post sui social network. “Dunque sì, dall’oggi al domani mi è stata tolta la scorta. È avvenuto con il nuovo governo – Ministro degli Interni #Salvini. Ma io non avevo una carica politica né istituzionale. Io ero sotto ...

Napoli - 15enne filma le minacce dei camorristi e fa arrestare 10 boss : Arrestati grazie alla prontezza di una ragazzina. Incastrati dal video fatto da una minorenne, che ha avuto il coraggio di impugnare lo smartphone e di filmare la devastazione messa in atto dalla ...

Le minacce dei carabinieri al ghanese : ''Devi morire in galera - ora c'è Salvini'' : finita, è finita, è finita! Devi morire in galera. Tu sei musulmano. Ora Renzi non ci sta più. È arrivato Salvini, ti devo fare un c... così". Osman, il ragazzo ghanese che lunedì è stato arrestato ...

“Sappiamo dove abiti - le sconterai tutte”. minacce omofobe al fondatore dei Sentinelli : “Sono persone ossessionate” : “Sei avvertito”, “sappiamo dove vivi”, “le sconterai tutte, tu o i tuoi cari”, “devi morire”. Luca Paladini, fondatore e portavoce dei Sentinelli, riceve insulti e Minacce a sfondo omofobo da circa cinque mesi. “Tutto è iniziato quando sulla nostra pagina Facebook abbiamo denunciato l’autore di un brutale fotomontaggio con protagonista Laura Boldrini“. Da allora Paladini e il suo ...

minacce e torture in Libia - condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei migranti : Yuspha Janneh, ragazzo del Gambia, è rinchiuso nel carcere di Poggioreale, a Napoli. La corte d'assise di Agrigento lo ha rietenuto colpevole di tortura e traffico di esseri umani