Le lotte tra allenatori potrebbero arrivare su Pokémon GO entro la fine dell’anno

Vincono 58 milioni alla lotteria - ma il commesso strappa il biglietto vincente : Aberdeenshire - Che disavventura per una coppia scozzese che ha vinto qualcosa come 58 milioni di sterline alla lotteria, ma per ottenere la vincita ha dovuto penare per via di una leggerezza del commesso. Il ragazzo che lavora presso la ricevitoria, infatti, ha controllato un primo biglietto fornito dalla coppia, ma non era vincente. Subito dopo è passato al secondo, ma nonostante lo schermo si fosse illuminato indicando la vincita del ...

Elezioni di metà mandato : le lotte tra i democratici - le paure di Trump : Dal canto loro, i repubblicani sperano di cavalcare i recenti risultati positivi conseguiti dall'economia americana. In particolare, Trump ha appena festeggiato la crescita del Pil del 4,1%: fattore ...

Treviglio - il sexy shop che fa da sponsor alla Festa dell’Unità : “Messo un po’ di pepe alla lotteria - la politica non c’entra” : Un caso che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni a Treviglio, in provincia di Bergamo, e non solo: tra gli sponsor della Festa dell’Unità, in programma dal 19 al 30 luglio, c’è anche il sexy shop ‘L’isola del piacere‘. La scelta ha creato parecchi malumori, specialmente tra i militanti del Pd, i quali non hanno affatto gradito. Eppure, Evelino Ponzetto, il proprietario del sexy shop che si dichiara di fede ...

Charlotte Gray film stasera in tv 17 luglio : trama - curiosità - streaming : Charlotte Gray è il film stasera in tv martedì 17 luglio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:20. La pellicola diretta da Gillian Armstrong ha come protagonista Cate Blanchett. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Charlotte Gray film stasera in tv: scheda GENERE: Sentimentale ANNO: 2001 REGIA: Gillian ...

Mercato NBA : Tony Parker dopo 17 via dagli Spurs - contratto di 2 anni con Charlotte : La notizia è di quelle a cui si fa fatica a credere, nonostante sia già stata riportata da tutti i principali beat-writer americani: Tony Parker e i San Antonio Spurs si dicono addio dopo 17 anni ...

Charlotte Crosby : i fan le augurano una pronta guarigione dopo che ha mostrato dei lividi giganti sulle gambe : Ouch The post Charlotte Crosby: i fan le augurano una pronta guarigione dopo che ha mostrato dei lividi giganti sulle gambe appeared first on News Mtv Italia.

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 9-15 luglio 2018 : Charlotte scopre che Werner e Susan stanno insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018: Werner e Susan si fidanzano! Charlotte lo scopre! Un arrivo inatteso… Anticipazioni Tempesta d’amore: uscita dal carcere, Charlotte becca Werner e Susan insieme! Melli sul punto di sposare Wanja! Al Furstenhof, arriva una donna misteriosa! Intanto, un incendio ed una sparatoria faranno vivere momenti di grande tensione e suspense! Ritorni, ...

Acquistano una nuova roulotte per le vacanze - la distruggono in autostrada 20 minuti dopo : Il mezzo fissato dietro la loro vettura ha iniziato a sbandare e poi si è sganciato capovolgendosi. Venti minuti dopo l'acquisto, la roulotte era diventata solo un relitto distrutto.Continua a leggere

Australia : vince un milione alla lotteria e dona i soldi ai tre nipoti orfani : Un anziano Australiano ha vinto alla lotteria giocando le date di nascita dei suoi figli, uno dei quali è morto.Continua a leggere

Royal Family - la principessina Charlotte ancora protagonista : i nonni se ne vanno ma lei dimostra loro tutto il suo affetto : Il principe Carlo e la moglie Camilla se ne stanno per andare da Kensington Palace, dopo una visita. La coppia sta per raggiungere l’elicottero che li porterà a Salisbury, quando Camilla si ferma, prima di salire a bordo, per salutare con la mano la nipote. La principessina Charlotte, di 3 anni, in braccio alla tata Maria Borrallo, ricambierà il saluto. La piccola aveva fatto sorridere la mamma, Kate Middleton, pochi giorni fa durante la ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 2-8 luglio 2018 : Charlotte confessa l’omicidio di Beatrice! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 2 luglio a domenica 8 luglio 2018: Charlotte colpevole d’omicidio? Alicia ed una clamorosa decisione! Anticipazioni Tempesta d’amore: Alicia spiazza Viktor con la sua improvvisa decisione! E’ stata davvero Charlotte ad uccidere Beatrice Hofer? Melli sempre più in bilico tra Wanja e André… Si rinnova il nostro “goloso” appuntamento con la soap ...

Mercato NBA - trade tra Brooklyn e Charlotte : Howard vicino ai Nets : Brooklyn e Charlotte preparano una trade che cambierà gli scenari sotto canestro per le due franchigie: i dettagli dell’affare Brooklyn e Charlotte stanno lavorando ad una trade che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Secondo Espn, sul piatto della bilancia ci sarebbe Dwight Howard, il quale potrebbe essere scambiato con Mozgov. Una mossa interessante per i Nets che, acquisendo il contratto di Howard in scadenza nel 2019, ...