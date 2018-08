Le isole dei libri Ecco l' arcipelago dei capolavori scritti da isolati

In viaggio sul trenino dei turisti per "Enjoy Albisole" : il calendario estivo degli eventi dei due comuni - FOTO e VIDEO - : ... che stabilisce il limite massimo di serate di spettacoli all'aperto che possono essere realizzati sul Palcoscenico di Piazza Concordia in: nr. 5 serate al mese per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, ...