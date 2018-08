Le foto del film di Sonic contengono un riferimento al livello classico Green Hill Zone

Vacanze e foto - che stress : gli italiani alla ricerca dello scatto perfetto : Un’indagine racconta che passiamo ben 24 milioni di ore in fila per monumenti e luoghi simbolici ma che quasi la metà dei turisti è frustrata dalla difficoltà di fare foto ideali per la condivisione. L’ostacolo principale? Il sovraffollamento

La foto di Francesca Barra e Claudio Santamaria troppo hot per Instagram : la dura replica della coppia : Francesca Barra e Claudio Santamaria contro la decisione di Instagram di cancellare la loro foto hot: “siamo indignati e arrabbiati” Una foto, in cui si vedono le sagome di Francesca Barra e Claudio Santamaria attraverso uno specchio opaco mentre si baciano nudi, è stata censurata da Instagram. Lo scatto è risultato contro le regole del social network, che però spesso lascia passare foto assai più piccanti. L’indignazione ...

Bologna - le foto dell'esplosione sul raccordo di Casalecchio : 2 morti : Bologna, le foto dell'esplosione sul raccordo di Casalecchio: 2 morti Si contano anche 60 feriti. Le fiamme, seguite da diverse esplosioni, sono divampate in seguito a un incidente avvenuto sulla bretella autostradale A1-A14. Il bilancio è provvisorio Parole chiave: ...

Bologna - le foto dell'esplosione in tangenziale : 2 morti : Bologna, le foto dell'esplosione in tangenziale: 2 morti Le fiamme, seguite da diverse esplosioni, sono divampate in seguito a un incidente avvenuto in autostrada. Il bilancio al momento è di due vittime e oltre 60 feriti. Parole chiave: ...

“Mi dispiace ma è così”. Alena Seredova - la foto del figlio scatena il finimondo : Il triangolo amoroso che ha visto il portiere Gigi Buffon, da poco passato in forza al Paris Saint-Germain dopo una vita a indossare la maglia della Juventus, lasciare Alena Seredova per correre tra le braccia della giornalista sportiva Ilaria D’Amico ha occupato a lungo le pagine dei giornali italiani. Una cosa è certa, in mezzo a tante teorie e speculazioni: nel marasma mediatico scatenato dalla scelta sentimentale del calciatore, ...

Bologna - esplode un Tir : enorme incendio nel raccordo autostradale. Uno scenario apocalittico e un bilancio drammatico delle vittime… (foto/VIDEO) : Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime Tra le persone colpite, quattordici sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, parzialmente crollato. Esplose le auto di due concessionarie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni Bologna – Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime: un morto e 55 feriti, di cui 14 gravi, secondo ...

Vaccini - contro Burioni attacco su Twitter : fotomontaggio con la bandiera delle BR : Dopo l'invettiva da parte della mamma "no-vax", arriva un nuovo attacco, questa volta via web, al virologo Roberto Burioni. Sull'account Twitter di Samuele Rizzo è stato pubblicato un fotomontaggio ...

Così l’Italia si è fatta superare da Spagna e Grecia : perché è fallito il modello Gallipoli I vip che resistono : foto : Prezzi alti, scarsi servizi, imprese improvvisate: l’unico obiettivo è «tutto e subito». Così declina «l’Ibiza d’Italia»

I 120 anni del Bibendum - Levoluzione dellOmino Michelin foto GALLERY : Ha 120 anni, ma ancora un futuro roseo davanti a sé. Parliamo del Bibendum, il celebre omino del marchio Michelin. Unicona senza tempo, evolutasi continuamente dal 1898 a oggi. Nel design, inizialmente eterogeneo e frutto della creatività di più autori, per poi diventare uniforme e fedele a canoni prestabiliti a partire dagli anni 20. Ma anche nel ceto: il personaggio venne inizialmente concepito con orpelli dei ricchi borghesi (il sigaro, il ...

Musei dell'auto - Tutte le collezioni da non perdere - foto GALLERY : Custodiscono auto, ma soprattutto passione. I Musei dellautomobile sono presenti in ogni parte dEuropa e del mondo. Potete trovarne alcuni nella nostra lunga galleria di immagini, dove abbiamo selezionato quelli più belli e spettacolari.Poli moderni. Il più recente della nostra rassegna si trova in Germania, ma è legato a un marchio giapponese: parliamo del Mazda Classic Car Museum di Augusta, che abbiamo visitato con i cugini di Ruoteclassiche. ...

Coppa Italia : dominio del Crotone - vittoria del Catania - spettacolo Salernitana [RISULTATI e foto] : 1/19 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Community Shield – Doppio Aguero - il Manchester City affonda il Chelsea di Sarri : le foto più belle del match [GALLERY] : Il Manchester City conquista il Community Shield: una doppietta di Aguero stende il Chelsea di Maurizio Sarri. Nella nostra gallery le foto più belle della partita Il primo trofeo dell’anno in Inghilterra va al Manchester City. La squadra di Pep Guardiola supera 0-2 il Chelsea di Maurizio Sarri grazie ad una doppietta di Aguero. Nella nostra gallery le foto più belle di Chelsea-Manchester City.L'articolo Community Shield – Doppio ...

Un fotografo Ricrea Alcuni Scatti Del Circolo Polare Artico Di 100 Anni Prima : Il Confronto è Allarmante : ... @christianaslund, in data: Mar 12, 2018 at 10:00 PDT Advertisement immagine: Christian Åslund / @christianaslund / Via Norwegian Polar Institute " La cima del mondo si sta sciogliendo, sono stati ...

Sterpaglie e sottobosco a fuoco - Aib e Vigili del Fuoco in azione in Valle Cervo fotoGALLERY : Due squadre Aib e i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 agosto, per spegnere alcuni roghi che si sono formati in Valle Cervo, lungo la strada che porta a ...