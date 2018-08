Lavoro | il calo degli occupati e l' effetto annuncio del Decreto Di Maio

Dl dignità - Boeri : ministero Lavoro già sapeva calo occupati : Roma, 19 lug., askanews, - 'Dalla formulazione della richiesta si evince che il ministero del Lavoro già aveva messo in conto una riduzione dell'occupazione a tempo determinato per effetto del decreto'...

Decreto Dignità - Boeri : già si prevedeva un calo dei posti di Lavoro : Teleborsa, - Il ministero del lavoro aveva già messo in conto una riduzione dell'occupazione a tempo determinato per effetto del Decreto Dignità. A precisarlo il presidente dell' INPS , Tito Boeri , ...

Tangenti sanità - ex primario Calori patteggia la pena : gup dichiara estinzione del Lavoro con ospedale Pini : A tre mesi dall’arresto Pier Giorgio Maria Calori è diventato ufficialemente ex primario del Cto-Pini. Accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta della Procura sulle presunte Tangenti nell’ambito della sanità milanese ha patteggiato oggi 2 anni e 10 mesi, con un’interdizione dall’esercizio della professione per 8 mesi e un risarcimento di 60mila euro allo stesso Pini, 10mila euro alla Regione Lombardia e la restituzione del ...

Lavoro : Beccalossi - in coalizione governo manca dna per risposte efficaci/Rpt : Milano, 10 lug. (AdnKronos) – “Dopo quello sulla sicurezza, serve un deciso cambio di passo anche sul Lavoro. è evidente che questa materia fondamentale ha bisogno di soluzioni che non possono essere scritte da chi predica la decrescita felice o vorrebbe introdurre rendite fisse dal nulla, dipingendo un mondo che non esiste”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia (Gruppo Misto) e prima ...

Lavoro : Beccalossi - in violazione governo manca dna per risposte efficaci : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Dopo quello sulla sicurezza, serve un deciso cambio di passo anche sul Lavoro. È evidente che questa materia fondamentale ha bisogno di soluzioni che non possono essere scritte da chi predica la decrescita felice o vorrebbe introdurre rendite fisse dal nulla, dipingend

America First di Trump continua a creare Lavoro. Forte calo deficit per boom 'preventivo' export semi di soia : Il mercato del lavoro degli Stati Uniti conferma la propria solidità: nel mese di giugno, l'economia Usa ha creato 213.000 nuovi posti di lavoro, oltre i 200.000 stimati dal consensus. In rialzo, a sorpresa, il tasso di disoccupazione che, dopo essere precipitato al minimo degli ultimi 18 ...

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il ministro del Lavoro e ...

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il...

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Crescita record dei contratti a tempo : A maggio il tasso di disoccupazione scende al 10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l'Istat, sottolineando che si tratta del livello più basso da agosto del 2012. L'...

Inail : morti su Lavoro in calo nel 2017 : 14.28 Nuovo minimo delle morti sul lavoro accertate per il 2017:a oggi 617su 1.112 denunce, nei dati diffusi dall'Inail. Sommando le istruttorie ancora in corso, si arriverebbe per il 2017 a un massimo di 651 decessi sul lavoro, con un calo del 2,8% rispetto ai 670del 2016. Il dato è al minimo storico dal 1951. In linea con gli anni passati le denunce di infortunio (Denunciati 641 mila infortuni, riconosciuti tali 417 mila)

Germania Eldorado del Lavoro : disoccupazione ancora in calo a maggio : Teleborsa, - La disoccupazione in Germania scende ancora , confermandosi ai minimi storici , ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca. Secondo il Federal Labour Office, il tasso di ...