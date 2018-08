Lavoro | futuro a tempo determinato | contratti a termine più diffusi al Sud

Torino - sventò rapina al supermercato. Ora è stato assunto : “Sono felicissimo - con questo Lavoro inizia il mio futuro” : Aveva sventato una rapina al Prestofresco di via Mercadante a Torino , ora quello stesso supermercato ha deciso di premiarlo e ha assunto Ewansiha Osahon, 27enne nigeriano richiedente asilo. Il giovane prima della rapina del 30 giugno scorso chiedeva l’elemosina, ora ha un contratto di apprendi stato che durerà per tre anni da 25 ore la settimana, altrettante ore le spenderà dietro ai banchi di scuola, con gli insegnanti del consorzio ...

Occupazione e tecnologia : i trend per il posto di Lavoro del futuro : Dal curriculum del 2030 al bio-hacking, ecco come cambierà il mercato. Le persone svilupperanno da 4 a 6 carriere diverse

Luca De Biase : «Il Lavoro del futuro - tra paure e speranze» : Mica facile metterlo a fuoco, ma Luca De Biase ci ha provato con il suo nuovo libro «Il lavoro del futuro »: ci saranno ancora i mestieri di oggi? I periodi di disoccupazione diventeranno fisiologici? La gig economy conquisterà regole eque e diritti? E così il giornalista, con numeri, fatti e analisi, andando di azienda in azienda, ha cercato di mettere a fuoco il lavoro che verrà, così legato all’identità sociale, così determinante per ...

Un Lavoro dal futuro : l’imbalsamatore di dati online dopo la morte : (Foto: Pixabay/Pexels) Potrebbe diventare uno dei lavori più in voga nel prossimo futuro. Almeno secondo la rivista Technology Review del Massachusetts Institute of Technology di Boston. Si tratta dell’imbalsamatore di vite online. Sì perché la pubblicazione, che prende spunto dal lavoro già avviato a partire dallo scorso anno dalla società americana Back Up Your Life, segnala come le persone siano molto interessate a sapere cosa ne sarà ...