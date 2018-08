Lautaro Martinez | ' Inter | per te faccio anche il trequartista Spalletti mi aiuta molto e

Inter - Lautaro Martinez : 'Fortunato ad avere Icardi - mi chiamava anche prima che arrivassi in Italia' : L'Inter e Spalletti cominciano a godersi 'El Toro', capace di ambientarsi velocemente nel nuovo mondo nerazzurro. Sfrontatezza e voglia di imparare, ingredienti fondamentali per crescere e per ...

Lautaro meglio di Icardi - Martinez trascina l’Inter contro il Lione [VIDEO] : Allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce, è il ‘Toro’ Lautaro Martinez a decidere la penultima amichevole estiva, nonchè secondo impegno nella International Champions Cup 2018 dei nerazzurri, che si sono imposti per 1-0 sul Lione. L’avvio di partita è piacevole e vede entrambe le squadre giocare su buoni ritmi, anche se sono i francesi a farsi vedere con più insistenza dalle parti di Handanovic: al 17′ il ...

Calcio - Inter : scoppia la Lautaro Martinez-mania : Lautaro Martinez sta diventando sempre più l’idolo incontrastato dei tifosi nerazzurri. Le sue capacità tecniche, i suoi gol e la grinta che l’argentino mette sul terreno di gioco hanno sicuramente avuto una parte fondamentale per scatenare tale sentimento. Anche il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti piano piano si sta innamorando del classe 97 consigliato fortemente sia da Zanetti che da Milito. Lautaro Martinez e ...

Inter-Sheffield United 1-1 - Icardi evita la beffa : ottime risposte da Lautaro Martinez : Inter-Sheffield United- Finisce 1-1 la quarta amichevole precampionato dell’Inter. Un 1-1 maturato dopo il vantaggio inglese e il pareggio di Icardi, solito goleador. Super assist di Lautaro Martinez per Candreva, il quale poi serve Icardi per il gol del pareggio. Spalletti ha schierato un 4-3-1-2 piuttosto atipico: Icardi-Martinez hanno risposto positivamente, anche se restano da […] L'articolo Inter-Sheffield United 1-1, Icardi ...

Inter-Zenit San Pietroburgo 3-3 : Candreva-Icardi-Lautaro Martinez show : ROMA - L' Inter pareggia 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo nella terza amichevole precampionato. Allo stadio Arena Garibaldi di Pisa i nerazzurri hanno mostrato qualche passo avanti rispetto alla ...

Inter - Icardi si rimette al centro dell'attacco - ma Lautaro Martinez... : Ci sarà ancora Lautro Martinez dall'Inizio, a Sion come a Lugano, nella seconda e ultima trasferta Svizzera per l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come però questa volta sarà pronto a fare il proprio ingresso in campo anche Mauro Icardi, che invece non aveva partecipato al primo successo stagionale. 'Due mesi senza la maglia ...