L'attore Usa Robert Redford si ritira

dice addio alle scene. L', 81 anni, andrà in pensione dopo il film 'The Old Man and The Gun'. "Mai dire mai", ha detto l', "ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l'ultimo per quanto riguarda la recitazione e dopo andrò verso il ritiro perché faccio questo lavoro da quando avevo 21 anni".chiude il sipario interpretando il criminale Forrest Tucker che rapinò banche per 60 anni. Tra film e Tv ha avuto 78 ruoli. Due Oscar: miglior regista nel 1981 per 'Gente Comune' e alla carriera nel 2002(Di lunedì 6 agosto 2018)