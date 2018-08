L' attività del credito specializzato nell' anno 2017

Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote : Il team di Mark Zuckerberg ha cominciato a testare una nuova sezione di Facebook e Instagram in cui è presente un grafico che ci informa di quanto tempo abbiamo […] L'articolo Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote proviene da TuttoAndroid.

Spazio : al via l’attività scientifica di Tess - il “cacciatore” di esopianeti della NASA : Niente vacanze estive per Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), la missione NASA lanciata il 18 aprile 2018 per cercare esopianeti relativamente vicini, subito dopo i confini del Sistema Solare. Il satellite, che ha intrapreso il suo viaggio nello Spazio a bordo del vettore Falcon 9 di SpaceX, lo scorso 25 luglio ha dato il via alle operazioni scientifiche e si prepara a trasmettere i primi dati durante il mese di agosto. Gli invii ...

Isernia Comitato Giovanni XXIII : "Abbiamo sempre agito con spirito collaborativo e nel pieno rispetto dell'attività svolta dall'... : E quindi la soluzione ottimale è proprio quella di riportare le scuole al centro di Isernia, anche per contribuire a rivitalizzare l'economia cittadina. Per questo è importante la riqualificazione ...

Ecuador : si intensifica l’attività del vulcano Reventador : Si intensifica l’attività del vulcano Reventador (3.560 metri), che si trova a 90 km da Quito, Ecuador: sono in aumento le emissioni di ceneri e lapilli, accompagnate da una colonna di vapore alta 500 metri, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico nazionale. Secondo l’IGN il Reventador, uno dei tre vulcani al momento in attività nel Paese insieme al Chiles-Cerro Negro e il Sierra Negra, mantiene “una attività ...

Indagini su acquifero del Gran Sasso : massima attenzione per l’attività della magistratura : Teramo - La notizia riportata dagli organi di stampa circa la chiusura delle Indagini sull’emergenza dell’8 e 9 maggio 2017, se fosse confermata, sarebbe un passo importante verso l’accertamento della verità. L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, costituito dalle Associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, è nato ...

Eurozona - rallenta l'attività economica del mese di luglio : Teleborsa, - A luglio, l'attività economica dell'Eurozona tocca il secondo più debole livello da novembre del 2016 Dalla stima flash, che analizza circa l'85% delle risposte totali, l' Indice PMI I HS ...

Proseguono le attività amministrative per assicurare la fruibilità del Campo B dello Iacovone : "Contestualmente fa sapere l'assessore allo sport Marti procederemo ad attivare le attività necessarie all'assegnazione dei lavori definitivi del suddetto Campo, che sarà realizzato in terreno ...

Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. Il titolo chiude in Borsa a -1 - 5% : Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell’area Emea «Alfredo Altavilla lascerà il Gruppo per perseguire altri interessi professionali». Nella nota «l’azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il prosegui...

Roma - piano caldo del Campidoglio : attività e informazioni nei municipi : Procedono a pieno ritmo, su tutto il territorio capitolino, le attività e i servizi a favore della popolazione anziana previste nell’ambito del piano caldo 2018. Una campagna informativa ad hoc con distribuzione di brochure nei municipi e nei Centri Anziani ha diffuso in modo capillare informazioni su tutte le iniziative in corso, oltre alle indicazioni utili per affrontare con minor rischio il periodo estivo. Il programma messo a punto su ...

Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. Il nuovo ad Manley al lavoro a Torino : Alfredo Altavilla, responsabile dell’area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall’azienda. Altavilla era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell’azienda di Mike Manley. ...

