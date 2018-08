L' attacco al Colle partito dall' Italia | i troll agivano da Milano

attacco web a Colle : furono troll russi? : 12.24 Nei giorni in cui il Colle disse no alla nomina all'Economia del prof.Savona, l'account Twitter del Quirinale fu attaccato da 3-400 profili anonimi, al grido-hashtag di #Mattarelladimettiti. Secondo un articolo del Corriere della Sera, quei profili ...

attacco web a Colle : furono troll russi? : 12.24 Nei giorni in cui il Colle disse no alla nomina all'Economia del prof.Savona, l'account Twitter del Quirinale fu attaccato da 3-400 profili anonimi, al grido-hashtag di #Mattarelladimettiti. Secondo un articolo del Corriere della Sera, quei profili anonimi potrebbero essere Collegati a troll russi, visti all'opera anche per le elezioni Usa. La polizia postale avrebbe appurato che a monte di tutto c'è una fonte unica con tweet ...

Lega : attacco democrazia - Colle ci riceva : ANSA, - ROMA, 4 LUG - La Lega intende chiedere un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella appena ritornerà dalla Lituania per parlare della vicenda dei fondi elettorali per 48 milioni di euro ...

Lega : vertici chiederanno incontro a Colle - attacco giudiziario per farci fuori : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La Lega è pronta a dare battaglia. All’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro, fonti Lega riferiscono la volontà di chiedere subito un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo il suo rientro dalla Lituania. (segue) L'articolo Lega: vertici chiederanno incontro a Colle, attacco ...

Pressing su Salvini (con la sponda del Colle) per evitare un’estate sotto attacco : L’offerta del capo dei 5 Stelle di spostare Paolo Savona dalla casella dell’Economia - per le sue tesi euroscettiche - a un altro dicastero: un ultimo tentativo per stringere il leader leghista nell’angolo, per svelare se la sua impuntatura sia solo un pretesto per fuggire dal Governo...

Cottarelli stringe sui ministri - pronto a salire al Colle. Di Maio all’attacco : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Alessandro Pajno presidente del Consiglio di Stato, Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la ...