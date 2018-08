Lampedusa | nel museo dedicato ai migranti una stanza per rivivere i naufragi

Pietro Bartolo - medico di Lampedusa : «Ministro Salvini - adesso metta il cuore nel governo» : Quando risponde al telefono, Pietro Bartolo (reso noto dal documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi) è ancora sul suo motorino. Come ogni giorno viaggia nella sua Lampedusa, per offrire assistenza medica a chi arriva sull’isola. Non si ferma mai Lo richiamo appena rientra a casa. Ha ancora il respiro affannato. «Ho poco tempo, il mio telefono non si ferma mai. Ma adesso mi siedo e ci sono. Ogni testimonianza è importante». Soprattutto ...