Lampedusa | al Museo della Fiducia apre la ‘sala dei naufragi’ | “Così i visitatori

(Di lunedì 6 agosto 2018) “Se tu sapessi da dove, ssti verso dove“, recita il biglietto lasciato da Hassan sulla parete che attraverso un reticolato irregolare di fili rossi simboleggia l’incrocio dei destini umani. “Da dove” significa principalmente Africa e Medio Oriente. “Verso dove” è l’Europa. Nel mezzo c’è il mare, c’è il viaggio per attraversarlo. In 34mila (1.500 dall’inizio dell’anno, 850 solo tra giugno e luglio secondo l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite), almeno quelli di cui si ha notizia, non ce l’hanno fatta e alcuni dei loro oggetti e delle loro storie sono raccontate nele del dialogo per il Mediterraneo, a. Inaugurato il 3 giugno 2016 alla presenza del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella e aperto fino ...