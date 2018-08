Lamborghini Avventura sulla terra dei Troll

gqitalia

: Si è svolta in Norvegia, lungo l’impegnativa Trollstigen e il Geiranger Fjord, la Lamborghini Avventura 2018 - corriere_motori : Si è svolta in Norvegia, lungo l’impegnativa Trollstigen e il Geiranger Fjord, la Lamborghini Avventura 2018 - Fardusun : RT @duPontREGISTRY: Lamborghini Avventura 2018: - hoyolla : Lamborghini Avventura 2018 in Norway -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il bello di guidare unanon è solo lanciarsi a tutta velocità sul rettilineo del circuito di Nürburgring, ma un’esperienza altrettanto indimenticabile può essere quella di attraversare, a bordo di una vettura del Toro, paesaggi mozzafiato. Fermarsi a immortalare un panorama magnifico e rimettere in moto e ripartire verso una nuova meta. Scopri così che la supercar può anche essere il mezzo per compiere un bellissimo viaggio, senza affondare troppo il piede sull’acceleratore, eppure divertendosi un mondo nel mettere alla prova tutte le prestazioni che offrono queste auto “marziane”. Abbiamo realizzato il nostro sogno non con una, ma addirittura alla guida di sei auto della Casa di Sant’Agata Bolognese. Con i nuovissimi modelli Huracán Performante, Huracán Spyder, Huracán Spyder Performante, Aventador S Coupé, Aventador S Roadster e ...