La Terra rischia di restare a secco

NAPOLI - PASSEGGERI RYANAIR LASCIATI A Terra PER NOVE ORE/ Ultime notizie : l'azienda rischia un crollo? : NAPOLI , PASSEGGERI RYANAIR LASCIATI a TERRA per NOVE ore: ora sono pronti ad azione legale contro la compagnia aerea. Il racconto dell'odissea all'aeroporto di Capodichino(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Melania Trump conquista l’Inghil Terra con l’abito giallo ma rischia d’inciampare : Melania Trump , in splendida forma dopo l’intervento, ha accompagnato il marito Donald nel suo tour in Europa. E ha conquista to l’Inghilterra con un lungo abito giallo (scelto anche da Meghan Markle) che la fa sembrare una principessa. La First Lady americana ha sfoggiato un outfit estremamente chic e importante alla cena di gala con il premier britannico Theresa May e il marito Philip, a Blenheim Palace, residenza londinese ...

Migranti nel MediTerraneo - ong non può fare trasbordo : “Nessun porto assegnato - si rischia nuovo caso Aquarius” : “È inaccettabile che persone che sono state letteralmente raccolte dall’acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle. La disputa sulla distribuzione dei richiedenti asilo non deve essere condotta a spese delle persone in difficoltà in mare”. È l’appello lanciato dal presidente di Sea-Watch Johannes Bayer e dalla portavoce dell’ong in Italia Giorgia Linardi a più di un giorno dal ...