La Serie C slitta a settembre Il Consiglio | Vediamo se iniziare o no

La Serie C slitta a settembre : ma tutto il campionato è a rischio : Il via della Serie C slitta a settembre, ma tutto il campionato è a rischio: il 22 agosto si deciderà se partire o meno. L'articolo La Serie C slitta a settembre: ma tutto il campionato è a rischio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...

LegaPro - la Serie C slitta a settembre - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l'avvio del torneo per il "clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano". E' quanto ha ...

Serie B - slittano i calendari. Bisognerà attendere la decisione della Figc del 10 agosto : Mentre il calendario di Serie A è già stato definito anche nei suoi anticipi e posticipi, quello di Serie B dovrà attendere ancora per essere sorteggiato. In attesa che tra ricorsi, ripescaggi e ...

Presentazione calendari Serie C - slitta tutto : situazione sempre più delicata : “Alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del Campionato Serie C, Lega Pro è costretta a prendere atto della impossibilità di procedere alla Presentazione dei calendari per la data del 7 agosto p.v. originariamente stabilita”. Lo ...

Serie B : il Crotone chiede lo slittamento dei campionati per il caso Chievo : Il calcio d'agosto, come ormai accade da qualche anno, si continua purtroppo a giocare nei Tribunali. Dopo il caso Chievo Verona, per il quale il Tribunale Federale Nazionale si è espresso dichiarando l’improcedibilita', per un vizio formale, del deferimento emesso nei confronti della societa' veneta con conseguente permanenza in Serie A della squadra clivense si è alzato forte il coro di protesta del Crotone. Si, perchè in caso di ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Suburra La Serie slitta al prossimo inverno su Rai2? I palinsesti svelano le prime novità : Possono essere davvero delle cattive notizie quelle che arrivano dai calendari Rai che, sembra, non provedono Suburra La Serie, almeno non in autunno. Quando si tratta di tv pubblica la programmazione è sempre ballerina ma dopo la pubblicazione dei primi calendari con date e orari dei programmi e delle Serie che andranno in onda il prossimo autunno tutto lascia pensare che Suburra non sarà tra questi. Alla presentazione dei palinsesti Rai lo ...

Velvet Collection non va in onda oggi : perché far debuttare la Serie per poi farla slittare di due settimane? : Fan in rivolta contro Rai1: Velvet Collection non va in onda oggi e nessuno si spiega il perché. La questione questa volta non è tanto il fatto che la serie spagnola non vada in onda ma il fatto di aver deciso di annunciare il debutto dello spin-off per poi tenerlo in panchina per quasi due settimane. Ana è tornata da New York per dare il via al suo negozio di Barcellona e accanto a lei c'erano gli amici di sempre almeno fino a che Emilio non ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Bufera Serie A e Serie B - campionati a rischio rinvio : arrivano i deferimenti - tra sentenze e ricorsi i tornei possono clamorosamente slittare [DETTAGLI] : Prende il via un’estate caldissima per i campionati di Serie A e Serie B, si preannunciano clamorosi ribaltoni per quanto riguarda le classifiche delle prime due categorie dei campionati italiani. La situazione più delicata è sicuramente quella del Parma, nel mirino è finita l’ultima gara del campionato regolamentare in Serie B contro lo Spezia per gli sms inviati prima della partita ai calciatori dello Spezia dove veniva chiesto un ...

Stefano Accorsi a Trigoria per le riprese de Il Campione in attesa di 1994 : slitta la messa in onda della Serie? : I fan di Stefano Accorsi sono in attesa di scoprire quando tornerà a calarsi nei panni del protagonista e chiudere la trilogia con 1994 ma, intanto, l'attore ha deciso di tuffarsi in un'altra avventura, Il Campione, le cui riprese sono iniziate proprio ieri a Trigoria. Il centro tecnico della Roma diventa location per le riprese del film che vedrà Stefano Accorsi al fianco di Andrea Carpenzano per la regia di Leonardo D’Agostini e la ...