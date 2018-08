La Serbia | ' Croazia come Hitler ha adottato la soluzione finale'

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna e Croazia-Serbia - due semifinali di lusso : È praticamente il meglio che l’Europa della Pallanuoto può presentare al momento. Escluso il Montenegro, che forse avrebbe meritato (magari con un sorteggio migliore) qualcosa in più, le quattro semifinaliste della manifestazione continentale a Barcellona sono anche le più forti del Vecchio Continente, almeno per quello che hanno dimostrato nell’ultimo biennio. Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due penultimi atti di lusso. Partiamo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : i risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso - l’Italia sfiderà la Spagna : Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli spauracchi Croazia e Serbia per il Settebello : Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di Pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila ...

Pallanuoto - Europei 2018 : le favorite. Non solo Serbia e Croazia - anche Grecia e Spagna fanno paura : Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno il 16 luglio in quel di Barcellona (Spagna). Davvero difficile trovare un’edizione così equilibrata per quanto riguarda la manifestazione continentale: davvero in tanti possono giocarsi la medaglia d’oro e, in generale, il podio. Appuntamento molto importante per delineare una griglia di partenza in vista dei prossimi obiettivi tra 2019 e 2020: i Mondiali e le ...

Mondiali - il presidente della Serbia : 'Ho tifato per la Russia contro la Croazia' : Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver tifato per la Russia alla partita del mondiale di calcio che i padroni di casa hanno perso ai rigori contro la Croazia. 'Ho visto la partita, e ho ...

Piogge torrenziali in Serbia e Croazia : ANSAmed, - BELGRADO, 22 GIU - Una violenta ondata di maltempo, con Piogge torrenziali, temporali, grandine e forti venti, ha flagellato in mattinata diverse regioni della Serbia, compresa la capitale ...

Violenta ondata di maltempo in Serbia e Croazia : allagamenti e disagi alla viabilità : Un’intensa ondata di maltempo con temporali, grandine e forti venti, ha colpito questa mattina diverse aree di Croazia e Serbia: paralizzati a Belgrado il traffico locale e il trasporto pubblico. In poche ore la colonnina di mercurio è scesa di oltre dieci gradi. Registrati allagamenti in diverse parti della capitale serba. Anche la Croazia ha subito le conseguenze di forti piogge e venti: numerosi allagamenti in Istria. L'articolo ...

Serbia e Croazia - il bello e il brutto del calcio italiano : Il vento dell'Est non si spegne mai nel mondo del pallone: è calcio per piedi buoni, storicamente dotato, sul tappeto rosso del mondiale pure stavolta ottimi giocatori. Non sempre, quasi mai, grandi ...