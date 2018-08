La scoperta del telescopio Fermi | emissioni anomale di energia dalla Via

Napoli - scoperta la cricca delle case popolari occupate : il capo è un agente municipale : C'è sempre lui quando hai bisogno di una mano. Non si sottrae, vuoi se hai bisogno di un cambio di residenza, di una nuova intestazione, di un 'riciclo intestato', di una voltura, vuoi se ti serve ...

La sanremese Eleonora alla scoperta del Sud America tra le Ande e il Brasile : ''Ecco cosa ho scoperto'' foto : In questi cinque mesi è passata da un'altitudine di 2.350 metri ammirando all'interno del Parco Archeologico di Machupicchu una delle sette meraviglie del mondo, alle coste del Cile in Jeep per un ...

Techetechetè / "Lei non sa chi sono io" : un viaggio alla scoperta della satira (anticipazioni 5 agosto) : Techetechetè, anticipazioni 5 agosto: in onda la puntata dal titolo "Lei non sa chi sono io", alla scoperta della nascita della satira in Italia. Carlo Campanini, Alighiero Noschese e...(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Castellana - Bari - - Arriva il Planetarium Show - l'affascinante avventura in 3D alla scoperta dell'universo : All'interno, comodamente seduti su poltrone ergonomiche, si assisterà a spettacoli in 3D, con l'ausilio di appositi occhiali in dotazione. Allestito su iniziativa dell'Associazione "Il Planetario di ...

Terni - neonato lasciato al supermercato : tragica scoperta dell’autopsia. Abbandonato dentro una busta : ora emerge il dettaglio scioccante : Questa storia ha scioccato l’Italia intera e adesso arriva l’ultimo capitolo che la rende ancora più tragica e tremenda. Parliamo della vicenda legata alla madre che ha Abbandonato, dentro una busta della spesa, nel parcheggio di un supermercato di Terni, il suo bambino appena nato. L’autopsia ora rivela che il piccolo era ancora vivo: a ucciderlo sarebbe stato il caldo, unito alla mancanza di ossigeno e di cure. Questa ...

“Purtroppo è lei”. Delia - 16 anni - scomparsa nel nulla. La terribile scoperta : Una scomparsa che aveva terrorizzato i genitori e dato il via a delle ricerche disperate, a tappeto. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazzina ligure di 16 anni, Delia, la cui sparizione da Andora (Savona) era stata denunciata dai parenti mercoledì sera. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato trovato nelle scorse ore all’interno ...

L’Isola di Pietro - viaggio alla scoperta della Sardegna inseguendo Gianni Morandi : Un’esplosione interrompe l’apparente tranquillità di Carloforte devastando la vecchia Tonnara: così comincia l’Isola di Pietro, la fiction che ha visto il ritorno sul set di Gianni Morandi, girata in uno dei paradisi che meglio caratterizzano le tante diversità della Sardegna, l’isola di San Pietro. Ma già nella sigla iniziale dove si vede l’attore e cantante impegnato in una lunga corsa lungo le scogliere, si ...

Chi ti ritrovi al volante della station wagon? La spaventosa scoperta di questa famiglia (che ha lasciato il cibo nell’auto) : Non è la prima volta che gli orsi si introducono in automobili lasciate aperte e magari con del cibo all’interno nelle zone che costeggiano i parchi statunitensi ma la notizia desta sempre grande curiosità. In Colorado, un orso si è introdotto in una station wagon alla ricerca di cibo. ha devastato l’interno della vettura e poi si è appisolato, tanto che i ranger hanno dovuto aprire la portiera dell’auto con un verricello. ...

Alla scoperta delle spiagge fossili nei fondali della Liguria : Da Varigotti a Pietra Ligure, per appassionati, biologi e studiosi, è diventato irresistibile buttarsi in acqua per dare un'occhiata al mondo sommerso ed ai suoi abitanti. In e...

“Cosa accade davvero nel Triangolo delle Bermuda”. L’ultima scoperta : L’enigma del Triangolo delle Bermuda potrebbe essere stato risolto. O, almeno, avere una nuova teoria a supporto. Alcuni scienziati della University of Southampton, nel Regno Unito, sono infatti convinti di aver trovato una spiegazione alle ‘misteriose’ sparizioni di alcune navi che sono passate nel tratto di Oceano Atlantico delimitato dai tre vertici del Triangolo formato tra Florida, Porto Rico e le Bermuda. ...

Vacanze in Trentino - alla scoperta dell’Alpe Cimbra. Un’oasi tra natura e tradizione : “Centinaia di fiori in primavera, la luna in autunno, la brezza fresca d’estate, la neve in inverno. Se non occupi la tua mente in inutili cose, ogni stagione è per te una buona stagione”. Così diceva il maestro zen Wumen Huikai, regalandoci uno dei tanti aforismi che tutti noi oggi amiamo condividere sulle pubbliche bacheche di Facebook. Tra coloro che riescono a trovare del buono in ogni stagione che l’Alpe Cimbra offre c’è ...

CHIUSA PESIO/ Tra leggende e musica venerdì 3 una serata alla scoperta dei misteri della Valle : venerdì 3 agosto vi aspetta una serata tutta dedicata alla scoperta dei misteri di CHIUSA di PESIO, ritrovo alle ore 21 davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Cavour, 13. Tra leggende, racconti e ...

TV - RAI5 : “Coast Australia” alla scoperta della grande barriera corallina : A bordo di una nave della Marina australiana lo storico e archeologo Neil Oliver e i suoi collaboratori raccontano la fauna e i delicati equilibri della grande barriera corallina, nel terzo episodio della serie “Coast Australia” in onda domenica 29 luglio alle 21.15 su RAI5. Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1981, il più grande reef della Terra per secoli ha rappresentato anche un grande pericolo per esploratori e ...