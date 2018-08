La rabbia furiosa dell’ex di George Michael escluso dall’eredità

gqitalia

: RT @ILPOPOLODITALIA: L'accozzaglia di sinistra si scatena furiosa appena vede la foto di questo profilo. Nulla dice invece sul nick usato.… - ElisaFaizi : RT @ILPOPOLODITALIA: L'accozzaglia di sinistra si scatena furiosa appena vede la foto di questo profilo. Nulla dice invece sul nick usato.… - belindarosi1 : Fino a domenica potete vedere RABBIA FURIOSA al cinema Adriano a p.zza Cavour Roma. Poi ci comunicheranno le altre… - belindarosi1 : Domani sera ore 21.30 cinema Adriano a Roma il mio amico Gianni Franco è il commissario Un film di Sergio Stivalett… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Non c’è pace per, nemmeno a un anno e mezzo dalla morte. Fadi Fawaz, suo ultimo compagno di vita, che trovò il corpo senza vita della popstar il 26 dicembre 2016, è infatti furibondo e si sfoga senza mezzi termini sui social: «, ti odio». Secondo quanto raccontato dal cugino dell’artista, Andros Georgiou, ai tabloid inglesi, ladell’uomo è stata scatenata dall’apertura del testamento del cantante, che lo avrebbe totalmentedall’eredità. Nelle ultime volontà di, infatti, il patrimonio, stimato intorno ai 137 milioni di dollari, sarà distribuito tra le sorelle Yioda e Melanie, i collaboratori più stretti e opere di beneficenza. Nemmeno la residenza londinese di Regent’s Park andrà a Fawaz, che quindi dovrà lasciare l’abitazione in cui si era trasferito. Georgiou non crede che l’uomo tornerà ...