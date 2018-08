La procura di Roma apre un' inchiesta per attentato alla libertà del Capo dello

Attacchi web a Mattarella : procura Roma apre inchiesta : La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato in relazione agli Attacchi via web rivolti a Sergio Mattarella. Il periodo in esame, da parte degli inquirenti che hanno delegato gli accertamenti alla polizia postale, è quello dello scorso maggio, quando il presidente si oppose ...

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : «Il fatto non sussiste» : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria...

Roma - bimba rom ferita da un piombino - procura apre fascicolo contro ignoti : I genitori avevano raccontato che la piccola era in braccio alla madre e improvvisamente la sua schiena ha cominciato a sanguinare. Ipotesi di reato, lesioni gravissime