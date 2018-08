La metà dei credenti italiani pratica una religione fai da te

La metà dei credenti italiani pratica una religione fai date : La grande statua bronzea di Cristo con le braccia spalancate accoglie i pellegrini. La struttura è quella di un monastero, con il chiostro e diverse cappelle, strutture per l’accoglienza dei pellegrini oltre al tempio principale dove possono trovare posto fino a un migliaio di persone. Siamo alle porte di Leini, nell’hinterland torinese. La cupola ...

M5s - Di Battista : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato. metà dei soldi donata ai terremotati” : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato, 43mila euro netti, la Metà li ho destinati a progetti a sostegno della lotta alla malnutrizione in Congo, destinandoli ad un’Ong che si chiama Amka Onlus. Poi dato che si parla poco di terremotati – si parla solo di immigrazione, basta, basta – ho deciso di destinare l’altra Metà alla Caritas di Rieti“. Lo ha annunciato Alessandro Di Battista in un video su ...

Cane Kaos - avvelenamento da metaldeide : Il Cane eroe Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. E' quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se per avvelenamento doloso o da assunzione involontaria da parte del Cane. leggi tutto

Fisco - 730 precompilato piace e nella metà dei casi è spedito senza modifiche : Fisco più semplice con la precompilata che sembra piacere agli italiani . Lo conferma l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che stila un biolancio della stagione della precompilata. Quest'anno la ...

L'assessore M5s accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica : Jeremy Browne elegante, in giacca e cravatta. Gianni Lemmetti, responsabile del Bilancio del Comune di

L'assessore Lemmetti accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica. I romani lo stroncano : "Manco alla sagra della porchetta" : È estate, anche per L'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. E così, l'uomo venuto da Livorno per salvare i conti della Capitale, ha accolto con una t-shirt del gruppo rock Metallica il rappresentante speciale di Londra presso l'Unione Europea, Jeremy Browne, elegante in giacca, camicia e cravatta. In sua compagnia, in look sportivo ed estivo, il vicesindaco Luca Bergamo. Una scelta, quella di Lemmetti, che non dovrebbe ...