La lunga estate calda delle carceri italiane

(Di lunedì 6 agosto 2018) Come se non bastassero le tragiche morti di Hassan e di una trans appena entrata nel carcere di Udine, sabato sera arriva la notizia del terzo suicidio della settimana, questa volta a Genova: ancora una volta un giovane immigrato, senza relazioni familiari sul territorio, arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti di lieve entità, lo stesso reato per cui Hassan era stato condannato a quattro mesi di carcere dal Tribunale di minori di Roma (e non doveva più stare in un carcere per adulti).Diffondendo la notizia di questo nuovo episodio di suicidio, il trentunesimo in carcere dall'inizio dell'anno, giustamente il Garante nazionalepersone private della libertà richiama l'attenzione della società civile eistituzioni locali e nazionali sulle condizioni di vita dentro e fuori le, e su quanto potrebbe essere fatto per garantire loro una ...