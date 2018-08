La Juve sbarca nel basket? L' Eurolega apre | gli indizi e lo scenario

Juventus - Bonucci sbarcato all'aeroporto di Caselle : l'ex rossonero diretto al JMedical per le visite : Il neo difensore bianconero è atterrato a Torino e si è diretto subito al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus Leonardo Bonucci è arrivato a Torino, il difensore è sbarcato da poco ...

Juventus - Bonucci sbarcato all’aeroporto di Caselle : l’ex rossonero diretto al JMedical per le visite : Il neo difensore bianconero è atterrato a Torino e si è diretto subito al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus Leonardo Bonucci è arrivato a Torino, il difensore è sbarcato da poco all’aeroporto di Caselle con un volo partito da Minneapolis e ora si sta dirigendo al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus. Dopo aver fatto scalo ad Amsterdam, l’ex capitano rossonero ha raggiunto quella che ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino : tifosi in delirio : Inizia ufficialmente l’avventura con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è arrivato negli ultimi minuti all’aeroporto di Caselle, esattamente alle 19.25. Alla Continassa CR7 lavorerà per farsi trovare pronto per Max Allegri, l’attaccante dovrà recuperare terreno dopo le vacanze prolungate ma la condizione fisica è già ottima. Gli allenamenti inizieranno da domani, i tifosi bianconeri ...

Il Chelsea sbarca in Italia - incontro con la Juventus per “ostacolare” il Milan : Chelsea in Italia pronto a spendere per accontentare le richieste del tecnico Sarri: incontro con la Juventus, il Milan che farà? Il Chelsea si appresta ad aprire la trattativa con la Juventus per diverse pedine bianconere. Il primo nome finito sul taccuino di Sarri è quello di Rugani, difensore che conosce molto bene. La trattativa sembra essere ben avviata, sulla base di 40 milioni di euro, ma non si tratta dell’unico nome in ballo ...

La Juventus sbarca nel basket? L’indiscrezione arriva dall’account Twitter bianconero : Juventus pronta a creare una sorta di polisportiva? Questa l’indiscrezione odierna che sta mandando in visibilio i tifosi bianconeri La Juventus sbarca nel basket? L’indiscrezione di giornata in merito al club torinese arriva dall’account Twitter bianconero in inglese. Sono state infatti presentate delle ‘divise’ da basket con tanto di logo e colori della Juventus, con una scritta abbastanza eloquente che è ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

Mercato - Nainggolan sbarca a Milano - Pastore a Roma. Juve - idea Wilshere : ROMA - Giorni di novità, di visite mediche, di firme sui contratti, sulla A1. Nainggolan sbarca a Milano dove lunedì ha in programma le visite mediche con l'Inter, la Roma dà il benvenuto a Pastore, ...