La Juve è già nel 2019 | ecco i tre obiettivi di Marotta

Stadio EC - Verona - Juve Stabia 4-1 : gialloblù avanti in Coppa Italia : Stadio EC, Verona Juve Stabia 4-1: gialloblù avanti in Coppa Italia Verona Juve Stabia: cronaca e dichiarazioni Dall'inviato a Verona Prima stagionale per il mister Fabio Grosso e per l' Hellas Verona che davanti al proprio pubblico affronta in Coppa Italia la Juve Stabia, vincente nel ...

Juventus - Chiellini elogia Cancelo : 'Ha qualità superiori alla media' : La Juventus ha concluso la tournée negli States e sta rientrando in Italia dove, fra qualche giorno, riprendera' la preparazione con tutto il gruppo al completo. Per i bianconeri è il momento di fare i primi bilanci e, in particolare, è toccato al capitano Giorgio Chiellini fare il punto della situazione dopo questi quindici giorni oltre oceano. Il numero 3 della Juventus ha parlato in un'intervista diffusa dal club campione d'Italia su Twitter ...

Juve cede al Real Madrid. Allegri : "Mercato? Siamo già competivi così" : I bianconeri battuti in rimonta dal Real Madrid per 3 a 1. "Dovevamo finirla 1 a 0: in 14 minuti abbiamo tre gol. Forse l'abbiamo giocata con poca attenzione", sottolinea Chiellini

Juventus - Allegri : 'Siamo già competitivi senza altri acquisti - la società ha fatto quello che doveva' : ... che nel frattempo si allena alla Continassa insieme ai reduci dal Mondiale e a Leonardo Bonucci: "Sarà un piacere allenarlo, Cristiano è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi. Ma per ...

Roma - arriva Calvo : l’ex Juve e Barça sarà Chief Revenue Officer dei giallorossi : novità nell'organigramma della Roma: il club giallorosso ha annunciato l'arrivo di Calvo come Chief Revenue Officer. L'articolo Roma, arriva Calvo: l’ex Juve e Barça sarà Chief Revenue Officer dei giallorossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il ritorno delle ‘sei sorelle’ - la Serie A di nuovo il miglior campionato al mondo : Juventus - Milan ed Inter preparano l’ultimo botto - Roma - Lazio e Napoli già super competitive [NOMI e DETTAGLI] : La Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo, si preannuncia una stagione pazzesca ed in grado di entusiasmare i tifosi fino all’ultima giornata. Partiamo dalla favorita alla vittoria dello scudetto, la Juventus è un gradino avanti rispetto alle avversarie, il colpo Cristiano Ronaldo ha aumentato il distacco dalle altre ma l’ultima operazione portata avanti con il Milan, lascia più che perplessi, i bianconeri ...

Champions League 2018/2019 - ecco il tabellone con le fasce aggiornate : ottime notizie per le italiane - Juve - Napoli - Roma e Inter sognano già in grande : Si delinea sempre meglio il quadro della Champions League 2018/2019 in vista del sorteggio del 30 Agosto: sono in corso i preliminari e nelle prossime tre settimane il tabellone con le 32 squadre partecipanti, divise in 4 fasce, sarà ormai completo. Intanto l’eliminazione del Basilea ha già fatto risalire la Roma in 2ª fascia: un dettaglio molto importante per i giallorossi che così sono certi di evitare avversari molto difficili, e ...

Juventus - l’allenamento di Cristiano Ronaldo : il portoghese già in grande forma [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, i bianconeri si preparano ad essere protagonista in campionato e Champions League, l’ultima operazione di mercato però portata avanti con il Milan non ha convinto. Nel frattempo la squadra si allena senza sosta, gli occhi sono rivolti ovviamente tutti su Cristiano Ronaldo, il portoghese è sembrato già in grande forma nonostante le vacanze da poco terminate. GUARDA IL ...

Juventus. Ronaldo - il lavoro è feroce : già in super forma da alieno : Sarebbe il secondo, ma è come se fosse il primo giorno di scuola qui nel Training Center della Continassa. Quello di allenamento duro e puro, sotto al caldo che bastona. Quello dei primi calci al ...

Juve - Szczesny : 'Perin? Parto avvantaggiato - Ronaldo...' : Il portiere della Juventus Szczesny parla a Sky Sport a un giorno dal match amichevole contro la MLS All Star. Ecco le sue parole: E' stato un colpo importante ma per noi non cambiano gli obiettivi. La forza della squadra è la squadra, per noi non ...