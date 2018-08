La filosofia binaria di Casaleggio e la vita immensa della democrazia

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) "Io canto l'individuo, la singola persona,Al tempo stesso canto la, la massaCanto lain passione, pulsazioni e forza,Lieto, per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano,Canto l'Uomo Moderno."Walt WhitmanIl Parlamento è superato? Larappresentativa inutile o inefficace? I politici sono da abolire? Queste domande sono inquietanti, almeno in prima battuta, perché conosciamo una sola e semplice risposta: quando non c'è il parlamento c'è solo la dittatura, la teocrazia o comunque un regime liberticida. Almeno finora è stato così. La storia è capace di grandissime fantasie, ma quella che, abolendo larappresentativa, si accresca il potere dei cittadini, non l'abbiamo mai vista.Nel pensiero die di Grillo in realtà si parla di "superamento" e non di abolizione. ...