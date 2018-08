La Corte dei Conti bacchetta Palermo | 60 giorni per correggere i bilanci | 5 stelle

Il Corteo dei camorristi rivendica bomba carta esplosa davanti al pub : Il tritolo della camorra. Fanno esplodere una bomba piazzata alla base della serranda di un pub. E dieci minuti dopo il botto, una dozzina di malviventi a bordo di sei moto di grossa cilindrata, casco ...

Calcio - il valzer dei commentatori tv : Dazn Corteggia Adani - Pirlo new entry a Sky - Mauro ancora 'svincolato' : ... a proposito di talent in tv, per lui ci sarà il debutto su Dazn,, ma nelle ultime ore l'ex difensore dell'Inter pare abbia ripreso i contatti con Sky Sport. A Santa Giulia, invece, non ci sarà più ...

Air Force Renzi - sul contratto ora indaga la Corte dei conti : Air Force Renzi, sul contratto ora indaga la Corte dei conti Secondo il Fatto Quotidiano sulla vicenda ci sarebbe anche… L'articolo Air Force Renzi, sul contratto ora indaga la Corte dei conti proviene da Essere-Informati.it.

Corte dei conti contro Miur : "Sui disabili disorganizzato - inadeguato - omissivo" : La relazione sul quinquennio 2012-2017: "A scuola gli studenti con bisogni sono il 2,9 per cento, un record. "Raddoppiati in tutte le regioni". I docenti dedicati sono 154 mila, il costo per lo Stato pari a 5,1 miliardi di euro. I numeri dell'Abruzzo e le 225 sentenze in Sicilia...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Corte dei Conti : “calo demografico grosso problema” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e Quota 100, oggi 29 luglio. Scontro Di Maio-Tria, Brambilla punta su contributo solidarietà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:05:00 GMT)

La voce della Politica Polese su Parifica Corte dei conti e scatto decisivo verso fine legislatura : "Siamo infatti - prosegue ancora il segretario regionale del Pd lucano - nelle condizioni di raccogliere i risultati di un'azione Politica e amministrativa ottimamente programmata e immaginata in ...

Italia : morto il grafico dei fumetti Luigi Corteggi - in arte Cortez : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bilancio - dalla Corte dei Conti ok senza rilievi al rendiconto 2017 : Via libera senza rilievi da parte della Corte dei Conti alla parifica sul rendiconto 2017. Il rendiconto viene ora trasmesso al Consiglio Regionale del Lazio per l'approvazione definitiva. In ...

Camping River - ma Salvini lo sa cosa è la Corte europea dei diritti dell’uomo? : Su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini schernisce la Corte europea dei diritti dell’uomo per aver sospeso lo sgombero del campo rom di Camping River a Roma. “Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei Rom”, scrive. Ma lo sa, Salvini, cosa è la Corte europea dei diritti dell’uomo? Dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, il mondo, sconvolto da quanto aveva scoperto, disse “Mai più!”. Nel preambolo della ...

La Corte di Giustizia europea ha respinto un ricorso di Nestlé per riconoscere la forma dei Kit Kat come marchio registrato : La Corte di Giustizia europea ha ufficialmente respinto un ricorso della multinazionale dolciaria Nestlé per riconoscere la forma delle barrette di wafer Kit Kat come marchio registrato. Da una decina d’anni Nestlé sta portando avanti una battaglia legale per avere The post La Corte di Giustizia europea ha respinto un ricorso di Nestlé per riconoscere la forma dei Kit Kat come marchio registrato appeared first on Il Post.

Procuratore Corte dei Conti : Regione sia più incisiva nel risanamento : Roma – “Il cammino e’ ancora lungo, ma, come diceva il poeta (Antonio Machado), ‘Il cammino si fa camminando e volgendo lo sguardo indietro si vede il sentiero che mai si dovra’ tornare a calpestare’. Come si e’ visto il risultato di amministrazione e’ tuttora negativo (-450 milioni euro) e, comunque, il disavanzo consolidato e’ elevatissimo (2.485 milioni di euro)”. Cosi’ il ...

'L'Abc salvò società già decotte' : 21 indagati dalla Corte dei Conti : Entra nel vivo la maxi-inchiesta della Corte dei Conti della Campania sull'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica, e le sue società satellite Net Service e Marino Lavori. Secondo la Procura ...

Salvini contro la Corte europea per i diritti dei Rom : Roma, 24 lug., askanews, - 'Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei Rom', così, con l'aggiunta di un emoticon di stupore-sconcerto, il ministro dell'interno Matteo Salvini ...