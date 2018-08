La chitarra più antica del mondo | fatta con un legno di oltre 40 mila anni

gqitalia

(Di lunedì 6 agosto 2018) È stata progettata e costruita solo di recente, e per di più è elettrica. Eppure potrebbe essere definita come lapiùdel. E il perché è presto detto: la sua struttura è stata realizzata con il Kauri, l’uniconon fossile vivo, con un’età di circa 40. Dietro questo prezioso strumento troviamo il designer italiano Lorenzo Palmeri, che lo ha inserito all’interno della sua serie Navel di chitarre elettriche. Il modello, infatti, è stato pensato per essere riprodotto in una versione classica indi faggio e in una versione alternativa costruita cone Fenix Ntm, uno speciale materiale prodotto da Arpa Industriale con nano tecnologie che permettono un’autoricostruzione della superficie in caso di piccoli graffi. A queste due opzioni, si è poi aggiunta quella inKauri, in edizione limitata, realizzata in ...