La bufala sul consigliere interrotto dal suo cellulare

La bufala di Kaos avvelenato : le ultime notizie sul cane di Amatrice : Ci sono diversi nodi da sciogliere a proposito di Kaos, il cane eroe di Amatrice che in questi giorni è finito al centro delle cronache dopo il suo decesso che ha commosso il web. Fondamentalmente, ci sono due aspetti che dobbiamo mettere in evidenza e che richiedono delle risposte. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino le ultime notizie sulla povera bestiolina passata a miglior vita, anche perché il proprietario potrebbe essersi ...

Post virale sul taglio accise benzina da domani 1 agosto : bufala o gradita sorpresa? : Tempo di Post virali caratterizzati da fake news oggi 31 luglio su Facebook, come quello riguardante il taglio accise benzina secondo quanto è stato appurato da bufale.net. Alcune pagine all'interno del noto social network, infatti, affermano che a partire da domani 1 agosto ci sarà un deciso calo del prezzo del carburante, che consentirebbe al pubblico di ottenere addirittura un risparmio del 50% rispetto agli standard ai quali ci siamo ...

Nasce bufala News - primo magazine sulla mozzarella dop : E' una rivista multimediale, on-line sul sito www.mozzarelladop.it, che ha l'obiettivo di contribuire a una corretta informazione nel mondo del food. "Arricchiamo la comunicazione del Consorzio con ...

Spunta una foto sull’aereo di Renzi utilizzato dall’ex Premier : bufala o nuove polemiche? : Da alcune ore a questa parte sta circolando in Rete una nuova foto riguardante quello che è stato ribattezzato l'aereo di Renzi, che a quanto pare sarebbe stato utilizzato dall'ex Premier contrariamente a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Ecco perché in molti si stanno chiedendo se si tratti di una bufala o meno. In realtà l'immagine che trovate ad inizio articolo si riferisce ad un viaggio ben preciso del buon Matteo, vale a ...

Napoli - i dettagli sull’infortunio di Zielinski e la “bufala” dello scherzo di Milik : Piotr Zielinski ai box a seguito di un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dal campo per un po’: il comunicato del Napoli Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, è stato costretto ad uno stop a causa di una distorsione di primo grado alla caviglia destra nell’allenamento di ieri. Il Napoli ha comunicato il tutto con una nota, nella quale puntualizza anche un altro aspetto: “rispetto a notizie infondate ...

JOSEFA - L'AUTRICE DELLA bufala SULLO SMALTO : "L'HO VISTO AL TG"/ Francesca Totolo bannata anche da Facebook : Francesca Totolo, chi è la donna autrice DELLA BUFALA social su JOSEFA e che ha insinuato il dubbio sui social: la sua verità in una intervista a Il Primato Nazionale per il quale collabora.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:30:00 GMT)

La bufala della naufraga con lo smalto sulle unghie : Josefa, la profuga salvata il 17 luglio dalla nave dell'Ong Open Arms tra i rottami di un gommone, non aveva lo smalto alle unghie e i dubbi messi in circolazione sulla base di una foto scattata ...

La bufala della naufraga con lo smalto sulle unghie : Josefa, la profuga salvata il 17 luglio dalla nave dell'Ong Open Arms tra i rottami di un gommone, non aveva lo smalto alle unghie e i dubbi messi in circolazione sulla base di una foto scattata giorni dopo sono frutto di "complottismi". E' Annalista Camilli, giornalista di Internazionale, imbarcata sulla nave e testimone dei soccorsi a smontare la bufala che aveva preso a circolare in rete. "Josefa ha le unghie ...

SMALTO ROSSO SULLE UNGHIE DI JOSEFA - OPEN ARMS SVELA LA "bufala"/ Sui social bodyshaming sulla donna : JOSEFA, salvata con le UNGHIE dipinte di ROSSO, la fake news diventa virale: “Non aveva lo SMALTO, le volontarie di OPEN ARMS lo hanno messo dopo per distrarla...".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:38:00 GMT)

Lo bufala su Josefa - la migrante<br> con lo smalto sulle unghie : Non si placano le polemiche sulla nave della ONG Proactiva Open Arms che la settimana scorsa ha salvato una donna camerunese, Josefa, che era stata abbandonata in mare con altre due persone, una bambino piccolo e un'altra donna, che purtroppo non ce l'hanno fatta. Nonostante l'evidenza dei video e delle foto pubblicata dalla ONG fondata da Omar Camps e i racconti di giornalisti e volontari che erano a bordo, ancora si grida alla fake news, ...

Non c’è solo lo smalto sulle unghie di Josefa - ora bisogna smentire ogni bufala “cattivista” : Oggi tutti (giustamente) si impegnano per smentire la bufala che vorrebbe Josefa un'attrice al servizio delle "sceneggiate" delle ONG per simulare salvataggi in mare. E mi viene un dubbio: ma perché la foga chiarificatrice che oggi sembra avere infettato positivamente quasi tutto non prevede anche argomenti più complessi che in questi anni sono stati manipolati dalla politica e da un pezzo dell'informazione?Continua a leggere

La bufala dello smalto sulle mani di Josefa - Open Arms : “È stato messo dalle volontarie” : In rete gli 'haters' hanno attaccato i volontari di Open Arms, accusandoli di aver messo in piedi una montatura: la donna salvata dall'ong lo scorso 17 luglio non sarebbe realmente una naufraga. La prova che l'intera vicenda si sia stata solo una fake news inventata per screditare il governo italiano e la Guardia costiera libica, sarebbe la presenza dello smalto sulle mani della donna, assente in uno scatto immediatamente successivo al ...

Vergognosa bufala Sergio Marchionne morto : le ultime sullo stato di salute : Davvero Vergognosa la bufala che dà per morto Sergio Marchionne: lo stato di salute del dirigente aziendale è molto precario per via dell'insorgenza di complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria seguita all'intervento subito alla spalla destra, ma ci è sembrato doveroso smentire la fake-news che lo riguarda. Le condizioni dell'ex capo di FCA sono state confermate, oltre che dalle maggiori testate nazionali, anche dalla ...

"L'82 per cento degli italiani non sa riconoscere una bufala sul web" : Siamo iperconnessi, abbiamo poca fiducia nei social, ma non crediamo che le fake news danneggino la democrazia: è il ritratto che emerge dal secondo rapporto Infosfera realizzato dall'università Suor Orsola Benincasa