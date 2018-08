Karsdorp | ' Roma | ora sto bene e voglio dimostrarti quanto valgo'

Tournée Roma - squadra divisa per reparti : Karsdorp in gruppo - a parte Coric LIVE : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.10 , 17.10, - Intanto Coric prosegue il lavoro differenziato anche con il pallone. Ore 10.54 , 16.54, - Di Francesco dà il via all'esercitazione tattica. Ore 10.48 ,...

Infortuno Karsdorp / Ultime notizie : mistero sul terzino della Roma di nuovo fermo ai box : Infortuno Karsdorp, Ultime notizie: mistero sul terzino della Roma di nuovo fermo ai box. Il calciatore era arrivato l'estate scorsa dopo un brutto infortunio, una ricaduta l'aveva messo ko.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:11:00 GMT)

Tournée Roma - seduta mattutina : a parte Karsdorp e Under. Lunga partitella - perla di Schick

Roma - contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp : Kluivert osservato speciale : Karsdorp ed El Shaarawy non saranno a disposizione della partita contro il Tottenham che si giocherà questa sera alla 19.05 , alle ore 4.05 italiane, in diretta tv su Sky Sport , all'SDCCU Stadium Di San Diego. L'olandese desta qualche preoccupazione per via di alcuni problemi muscolari che ne ritardano l'inserimento in formazione. Il Faraone, invece, ha un fastidio ...

Tournée Roma - rifinitura tattica in vista del Tottenham : out El Shaarawy e Karsdorp

Roma - Karsdorp : “voglio dimostrare quanto valgo” : “Quest’anno per me sarà importante giocare dopo una stagione passata ai margini, credo possa essere l’anno giusto per mostrare il mio valore. La preparazione procede bene, ho voglia di far vedere quello che non ho potuto mostrare”. Ha le idee chiare terzino olandese Rick Karsdorp, lo scorso anno ai margini della stagione della Roma per colpa degli infortuni. “Mi sento un giocatore nuovo per il campionato ...