Kalinic dice addio al Milan | l’attaccante croato ad un passo dall’Atletico Madrid

sportfair

: E poi c'è chi ti dice che il calcio non regala emozioni #Kalinic ???????? #Milan #AtleticoMadrid #Kalinic - Tini97Milan1899 : E poi c'è chi ti dice che il calcio non regala emozioni #Kalinic ???????? #Milan #AtleticoMadrid #Kalinic - Simone17623647 : @MilanNewsit Se lo dice tuttosport allora kalinic domani rinnoverà il contratto - DjigbeJude : RT @FMCROfficial: Deve essere deprimente per Kalinic, Andrè Silva e Bacca sentire Higuain che durante la conferenza di presentazione parla… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’Atleticovicinissimo a chiudere l’affare per Nikola, l’attaccante lascia ildopo l’arrivo di Higuain in rossonero In Italia è stato protagonista con la maglia della Fiorentina ed un po’ meno con quella del. Nikola, dopo appena un anno tra le fila del, è destinato a lasciare la squadra di Gattuso alla volta della Spagna. L’Atletico, interessato all’attaccante, è riuscito a convincere il calciatore e la società per la cessione del 30enne. La stagione poco convincente affrontata in rossonero da Nikola e l’arrivo di Higuain (che ha rinforzato l’attacco) hanno convinto il club a cedere. La chiusura dell’affare è prevista nelle prossime ore. L'articoloal: l’attaccantead undall’Atleticosembra ...