KALINIC ALL' ATLETICO MADRID Ultime notizie | domani visite mediche coi colcohoneros | il

Milan : KALINIC all'Atletico Madrid - trattativa quasi chiusa : Nikola Kalinic sta per lasciare il Milan per trasferirsi all'Atletico Madrid di Simeone. Nuovi contatti positivi in queste ore tra i due club e affare ormai davvero alle battute finali.

Calciomercato Milan – Rallenta la cessione di KALINIC all’Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema, su quello delle cessioni si è raffreddata ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Il Siviglia ha chiesto KALINIC' : ROMA - I dirigenti del Siviglia vogliono accontentare l'allenatore Pablo Machín , che ha chiesto di ingaggiare Nikola Kalinic per il centro dell'attacco, ma il Milan ha chiesto al club andaluso almeno ...

Croazia - ora è ufficiale : KALINIC escluso dalla Nazionale : ROMA - Il Mondiale di Nikola Kalinic è già finito. Lo ha ufficializzato il ct della Croazia Zlatko Dalic che ha deciso di escludere l'attaccante del Milan da Russia 2018 per motivi disciplinari: '...