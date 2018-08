Juventus Under 23 | Serie C a rischio | rinvio a settembre

Calciomercato Juventus - occhi su Trincao : Europei Under 19 da grande protagonista : Calciomercato Juventus – Nella giornata di oggi si è disputata la finale degli Europei Under 19, sconfitta per l’Italia contro il Portogallo ed un grande protagonista è stato l’attaccante Francisco Trincao. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus nelle ultime ore si è dimostrata fortemente interessata al calciatore, Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare, già in settimana, una prima ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Non solo le maglie ufficiali - boom di vendite anche per l’underwear di CR7 in Italia : Spagna-Italia, l’underwear di CR7 per misurare il gradimento del campione. È torinese l’azienda che ha la licenza di CR7 Underwear per Italia e Spagna Da meno di 24 ore Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve. Da giorni in città si parla solo di lui e dell’impatto che avrà su Torino l’uomo brand più famoso di sempre. Non è difficile immaginarlo. Ma se dovessimo quantificarlo? Un dato interessante arriva da Carlo Tafuri, torinese, ...

Diretta / Inter Juventus Under 16 (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Esposito! : Diretta Inter Juventus Under 16, streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida come finale del campionato Serie A-B. Nuova sfida a livello giovanile tra le due società(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 21:18:00 GMT)

DIRETTA/ Atalanta Juventus Under 16 (risultato live 1-1) streaming video e tv : si va ai supplementari! : DIRETTA Atalanta Juventus Under 16 streaming video e tv, orario e risultato live della semifinale del campionato di categoria fra i giovani nerazzurri e bianconeri(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:02:00 GMT)

DIRETTA / Atalanta Juventus Under 17 (risultato finale 3-0) : la Dea domina e va in finale! : DIRETTA Atalanta Juventus Under 17, risultato finale 3-0: la Dea dilaga a cavallo dei due tempi e vola a giocare la finale scudetto con la Roma. Sarà assente però Mbole Moukam, espulso(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:05:00 GMT)

