Juventus | relax a Milano per Cristiano Ronaldo | oggi niente allenamenti per i bianconeri

Blastingnews

: RT @lupofranci1: @negro_piero È da 50anni che sono carico a molla x la mia Juventus non cambierò mai...Spero che arriveranno presto le feri… - negro_piero : RT @lupofranci1: @negro_piero È da 50anni che sono carico a molla x la mia Juventus non cambierò mai...Spero che arriveranno presto le feri… - lupofranci1 : @negro_piero È da 50anni che sono carico a molla x la mia Juventus non cambierò mai...Spero che arriveranno presto… - caricatoale : @SCUtweet La Juventus ha dimostrato che quando serve un giocatore è disposta a spendere cifre importanti, calma e relax. -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Questa mattina la Juve è rientrata a Torino dopo la tournée americana. Moltiperò non sono sbarcati a Caselle, ma bensì si sono spostati direttamente da Francoforte dove la squadra ha fatto scalo da Washington. A Torino sono arrivati solo sei giocatori dellae si trattava di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, il resto della truppa invece è andato direttamente in vacanza. Infatti, per isono in programma alunni giorni diedriposerà tutto il gruppo compresi i nazionali reduci dai Mondiali di Russia. Anche se, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur e Mario Mandzukic insieme all'ultimo arrivato, Leonardo Bonucci, riprenderanno la preparazione già nella giornata di domani, queste sono comunque ore di meritato riposo. Ieri pomeriggio CR7 ...