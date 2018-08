Juventus | Perin | Darò la maglia numero 19 a Bonucci

Juventus - Perin : 'Bonucci riavrà la maglia numero 19 - glielo avevo promesso' : Mattia Perin , portiere della Juventus , ha annunciato ai microfoni di Premium Sport che cederà la maglia numero 19 a Leonardo Bonucci . Queste le sue parole: 'Già ci siamo messi d'accordo, gli avevo promesso che gliela avrei lasciata se fosse ritornato alla Juve'.

ICC - Real Madrid-Juventus : 4-5-1 per Allegri - Cancelo esterno sinistro - Perin in panchina : Real Madrid-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’ultimo appuntamento della Juventus in ICC. Ultima gara della tournèe americana prima del rientro a Torino. Allegri punterà sul 4-5-1. In difesa confermato De Sciglio terzino destro, mentre Rugani dovrebbe agire al fianco di Chiellini. A centrocampo chance dal 1′ per Marchisio con Emre Can in panchina. […] L'articolo ICC, Real Madrid-Juventus: 4-5-1 per ...

Calciomercato - Gasperini : «Caldara? Era pronto per la Juventus...» : Gian Piero Gasperini ha commentato così lo scambio che vede protagonista il suo ex pilastro della difesa: "Caldara si era preparato tanto per andare alla Juve - dice a Sky Sport - ma alla fine va lo ...

Juventus - Szczesny : 'Perin è fortissimo - ma ho un po' di vantaggio su di lui' : Per il momento penso di essere leggermente più avvantaggiato io per la maglia di titolare, ma lui è davvero bravissimo" ha detto il polacco nell'intervista rilasciata a Sky Sport. In tema di nuovi ...

Juventus-Bayern Monaco 2-0 : super Favilli - Perin insuperabile - bene Cancelo ed Emre Can -VIDEO- : JUVENTUS- BAYERN Monaco 2-0- Finisce 2-0 in favore della Juventus il primo match stagionale della compagine bianconera. Tournèe americana inaugurata con una secca vittoria contro i campioni di Germania. Decide una doppietta nel primo tempo di Andrea Favilli, prossimo al trasferimento al Genoa. Dopo 8 mesi d’infortunio, il giovane attaccante ritorno a respirare l’emozione del […] L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0: super ...

Juventus - Caldara elogia Gasperini : “senza di lui non sarei qui” : “Il mio modello? Nesta, ho scelto il 13 proprio per quel motivo, anche se in camera ho il poster di Chiellini”. Questi i punti di riferimento per Mattia Caldara, il nuovo difensore centrale della Juventus, presentato oggi alla stampa all’Allianz Stadium. “Giocare con Giorgio è un motivo d’orgoglio – ha aggiunto l’ex Atalanta -, mi sta aiutando parecchio e poi basta guardare come si allenano lui e ...

Ronaldo alla Juventus - Perin : “che vantaggio potersi allenare con lui” : L’arrivo di Ronaldo “e’ un plus per la Juventus e per tutto il calcio italiano. Con lui la serie A tornera’ a essere uno dei 2-3 migliori campionati al mondo”. Cosi’ Mattia Perin, nell’incontro con la stampa all’Allianz Stadium. “La notizia mi ha ovviamente colpito – dice il portiere – Ronaldo e’ il miglior calciatore al mondo, potersi allenare con lui, e’ un ...

Juventus - Perin alla ‘prima’ da bianconero : “emulare Buffon sarà impossibile” : Juventus, Mattia Perin è stato presentato oggi a stampa e tifosi bianconeri, il portiere si giocherà il posto con Szczesny “Emulare quello che ha fatto Buffon sarà difficilissimo, se non impossibile. E’ il più grande portiere degli ultimi 30 anni della storia del calcio, è il punto di riferimento per tutti”. Sono le parole del neo portiere della Juventus, Mattia Perin, che si giocherà il posto da titolare assieme a ...

Perin : "Juventus come Real e Barcellona. Szczesny? Me la gioco" : ... "Cristiano è il miglior al mondo e poter imparare da lui sarà un plus per noi, per i giocatori e per il momento della Serie A che sarà di nuovo tra i due-tre migliori campionati al mondo. Lo ...

Juventus - Perin : 'Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Ronaldo? Questo club è come il Real' : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Juventus - Perin : 'Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Obiettivo? Vincere la Champions' : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Juventus - la conferenza stampa di Perin LIVE : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Juventus 8.0 al via il 9 luglio con Perin ed Emre Can : TORINO - Per i tifosi juventini in astinenza da calcio - anche se il Mondiale iniziato ieri mette in vetrina un bel po' di bianconeri con le maglie delle nazionali - c'è una data da cerchiare di rosso ...

News Sportive 08/06/2018 – Perin alla Juventus e Cecchinato out al Roland Garros : le notizie di oggi [GALLERY] : Tutte le notizie di questa giornata di sport: da Perin ed il suo approdo alla Juventus alla sconfitta in semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...