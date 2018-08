Juve | Pogba o Milinkovic per il centrocampo | Pjanic cessione o rinnovo RUMORS

Dalla Spagna - Raiola tratta cessione Pogba : Barcellona in pole - occhio alla Juve : Raiola tratta cessione Pogba- Paul Pogba sarebbe pronto a dire addio al Manchester United per sposare una nuovo progetto e una nuova avventura professionale. Il rapporto burrascoso con Mourinho, starebbe spingendo Raiola a trattare la cessione del centrocampista francese. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe in pole per l’acquisto del […] L'articolo Dalla Spagna, Raiola tratta ...

Attenta Juventus - il Barcellona non molla Pogba : Barcellona - Il Barcellona vede e rilancia. L'arrivo di Arturo Vidal, infatti, non è, come molti avrebbero potuto pensare, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal club catalano. O almeno non lo è ...

Formazione Juventus 2018-2019 : con Marcelo e Pogba un ipotetico 11 stellare per Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che rischia di riservare più sorprese di quante non ne siano arrivate fino ad ora. E' più o meno questo il succo di ciò che potrebbe cambiare gli orizzonti di Massimiliano Allegri. Marotta e Paratici restano vigili affinché se davvero può esserci l'opportunita' di innalzare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Inutile girarci attorno: l'obiettivo è vincere la Champions League. La societa' pronta ad andare ...

Pogba alla Juventus?/ Ultime notizie : rapporti tesi con Mourinho - il ritorno si avvicina. Ma Pjanic... : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: rapporti tesi con Mourinho, il grande ritorno in bianconero si avvicina, anche se resta da capire cosa fare con Pjanic...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Pogba-Mourinho - altro strappo. E la Juventus resta in agguato : TORINO - Pogba e Mourinho sono sempre più lontani. In tutti i sensi, perché l'ultimo strappo si è consumato dopo che all'invito-richiesta del tecnico di tornare un po' prima dalle ferie post Mondiale ...

Mercato Inter in pressing per Modric - Pogba rivuole la Juve e il Milan ora punta Kovacic : ROMA " Definiti i trasferimenti al Milan di Caldara e Higuain e alla Juve di Bonucci , l'estate torrida sotto la Madonnina si sposta dall'altra parte di Milano, quella nerazzurra. Dopo aver ...

Mercato Juventus - la clamorosa indiscrezione sulla trattativa Pogba : si avvicina il ritorno - l’indizio arriva da Instagram [FOTO] : 1/10 LaPresse - Daniele Badolato ...

PAVEL NEDVED/ Calciomercato Juventus : "ci saranno altri acquisti". Spuntano Pogba e Milinkovic-Savic : PAVEL NEDVED, Calciomercato Juventus: “non è ancora finita”. I tifosi sognano grazie alle poche parole del vicepresidente, magari Pogba o Milinkovic Savic…(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Juventus - insidia Barcellona per Pogba : Barcellona - Il giorno della presentazione di Eric Abidal come nuovo direttore sportivo del Barcellona, Pep Segura , general manager del club catalano, ci aveva tenuto a sottolineare che una delle ...

Juventus - pronto il nuovo colpo : prossimo obiettivo Pogba : Il neocampione del mondo non sarebbe più in buoni rapporti con il tecnico José Mourinho e avrebbe chiesto di lasciare il Manchester United , motivo per cui i bianconeri sembrerebbero essere in prima ...

Dall'Inghilterra : Pogba obiettivo Juve : ROMA, 29 LUG - Paul Pogba, neocampione del mondo con la Francia, è il prossimo obiettivo di mercato della Juve, evidentemente non ancora soddisfatta, malgrado l'acquisto-bomba di Cristiano Ronaldo. Pogba da tempo non è più in buoni rapporti ...

Dall'Inghilterra : Pogba obiettivo Juve : ANSA, - ROMA, 29 LUG - Paul Pogba, neocampione del mondo con la Francia, è il prossimo obiettivo di mercato della Juve, evidentemente non ancora soddisfatta, malgrado l'acquisto-bomba di Cristiano Ronaldo. Pogba da tempo non è più in buoni rapporti ...

Juventus - Pogba rimane sotto osservazione : TORINO - In stand by, mentre i dirigenti bianconeri sono concentrati sul triangolo Bonucci-Caldara-Higuain con il Milan e sul doppio binario Higuain-Rugani con il Chelsea, l'operazione Pogback non è ...

Pogba è ancora il fuoriclasse della Juve : se non rende allo United è colpa di Mou : ... e non fai eccezione neanche se ti chiami Pogba, neanche se ti ripresenterai in ritiro con una Coppa del Mondo in più nel proprio curriculum e per giunta dopo averla conquistata da protagonista. ...