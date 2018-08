Jovanotti al RisorgiMarche | in 70mila per il suo concerto a sorpresa

Jovanotti al RisorgiMarche - in migliaia al concerto : l'immagine dall'alto è incredibile : Il cantante romano si è esibito gratuitamente in chiusura della manifestazione ideata da Neri Marcorè a favore delle...

70.000 persone per Jovanotti a RisorgiMarche con un duetto inedito con Neri Marcorè : Sono state 70.000 le persone che hanno raggiunto l'arena naturale dei prati dell'Abbazia di Roti di Matelica per Jovanotti a RisorgiMarche 2018. Il concerto speciale si è tenuto domenica 5 agosto, alle 16.30 e la partecipazione del cantautore italiano era stata annunciata via social network solo qualche giorno prima. Impensabile una partecipazione del genere, incredibili le foto dall'alto che mostrano la marea umana di fan presenti all'arena ...

In 70mila per Jovanotti a RisorgiMarche : Il cantante si è esibito gratuitamente nei pressi di Matelica per chiudere la manifestazione ideata da Neri Marcorè a favore delle popolazioni terremotate--Hanno sfidato il caldo e hanno fatto anche otto chilometri a piedi per raggiungere l'abbazia di Roti di Matelica, il luogo dove Jovanotti ha tenuto il suo concerto. “Qualcuno dice 70mila per me eravamo molti di più... eravamo UNO!!!”. Così su Instagram Lorenzo Cherubini ringrazia il pubblico ...

