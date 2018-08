JOËL ROBUCHON È MORTO Addio allo chef francese | la litigata storica con

Addio a Joel Robuchon - lo chef più stellato del mondo : Dopo Paul Bocuse, la Francia perde un altro grande maestro della cucina: è scomparso a Ginevra 16 agosto 2018 Joël Robuchon , 73 anni, uno degli chef più celebri e il «più stellato » del mondo . Nella sua carriera ha collezionato 32 stelle Michelin in tre continenti con 12 locali tra Monaco, Hong Kong, Las Vegas, Macao, Tokyo e Bangkok e Parigi. LA STORIA Francese di Poitiers, classe ’45, figlio di minatori, nel seminario in cui era entrato ...

