“Italia infernale” Meteo | allerta massima | dalla Spagna arriva la ‘Palla bollente’

(Di lunedì 6 agosto 2018) È stato un fine settimana rovente su gran parte della Penisola iberica, che ha vissuto l’ondata di caldo africano tra le più intense degli ultimi decenni. Tra sabato e domenica le colonnine di mercurio hanno superato in molte città i 40°C, infrangendo diversi record. Sono almeno 8 le località in Portogallo che hanno ritoccato verso l’alto il loro record di temperatura, tra cui anche Lisbona. La città lusitana ha infatti toccato i +44°C, circa 1.4°C in più rispetto al precedente record del 2017. Il caldo è risultato estremo soprattutto in diverse zone del Portogallo, tanto che sono stati censiti dei record assoluti in diverse località, fra le quali Braganca, Penhas Douradas, Castelo Branco. Eguagliato il record assoluto anche all’aeroporto di Lisbona. Inrecord assoluti in alcune stazioni della zona di Madrid. In tutto il Portogallo nella giornata di ...