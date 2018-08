Italia del sincro ancora sul podio

European Championships 2018 : tutti gli Italiani in gara domani - 7 agosto - . Orari e programma delle gare : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.

Vacanze - gli Italiani spendono meno : 744 euro in media - boom delle prenotazioni online : Secondo un'analisi Coldiretti la spesa degli italiani è scesa del 7% rispetto allo scorso anno. Un calo dovuto anche...

“Rischia l’amputazione della gamba”. Ragno violino - nuovi casi segnalati in Italia : Ancora un morso di Ragno violino. Un’altra ‘vittima’ di questa specie di insetto è stato registrato a Terni. A darne notizia è La Repubblica: un vigile di 59 anni è stato punto nel giardino di casa. A far preoccupare per lo stato di salute dei pazienti non è solo il veleno: il morso del Ragno, infatti, può veicolare anche batteri molto pericolosi che mettono a repentaglio l’organismo. Qualche settimana fa, invece, è ...

European Championships 2018 : tutti gli Italiani in gara domani (7 agosto). Orari e programma delle gare : Martedì 7 agosto davvero molto ricco agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Moltissimi italiani in gara a caccia di medaglie pesanti: grandissima attesa per Filippo Tortu sui 100 metri (atletica) e per Simona Quadarella sui 1500 metri (nuoto), da non perdere lo spettacolo dell’americana femminile nel ciclismo su pista, abbiamo ...

Aumentano le vittime del sisma in Indonesia. Turisti Italiani bloccati : Sale ad almeno 142 persone il numero dei morti a Lombok , l'isola indonesiana colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.0 che ha distrutto 13mila edifici tra case e resort. Il bilancio è ...

Annunciati i vincitori del concorso Stenin - c'è anche Italiano Alai : ...il direttore del servizio di informazione fotografica di MIA "Rossiya Segodnya" Aleksandr tol'.In qualità di partner del concorso vi sono una delle principali organizzazioni umanitarie del mondo, il ...

Così l’Italia si è fatta superare da Spagna e Grecia : perché è fallito il modello Gallipoli I vip che resistono : foto : Prezzi alti, scarsi servizi, imprese improvvisate: l’unico obiettivo è «tutto e subito». Così declina «l’Ibiza d’Italia»

“Una notte terribile”. Terremoto a Bali - terrore per i due vip della tv Italiana. Erano andati in Indonesia per godersi una vacanza d’amore poi lo choc totale : La scossa di Terremoto di magnitudo 7.0 registrata nella notte sull’isola di Lombok, a est di Bali ha sconvolto la popolazione locale. La scossa è stata fortissima e le vittime, al momento sono circa 19 ma ci sono anche moltissimi feriti. La paura è stata immensa. Anche i due vip italiani, che Erano in villeggiatura a Bali, hanno vissuto quei momenti di terrore. Per fortuna, però, stanno bene. A Bali, durante il terribile Terremoto, ...

Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 23% - - notevole balzo in avanti per MARR : Teleborsa, - balzo per il settore vendite al dettaglio che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Retail e riporta una performance del 2,23%. Intanto il comparto vendite al ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 6 agosto. Raniste e delfinisti avanti in batteria! L’Italia ci crede nella mista mista. Torna Simona Quadarella : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018 DI OGGI (LUNEDI’ 6 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un’altra giornata interessante si prospetta per i colori azzurri. Simone Sabbioni e Luca Pizzini saranno gli osservati speciali negli atti conclusivi dei 100 dorso uomini e dei 200 rana maschili. Il romagnolo, dopo aver ...

Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia - +2 - 23% - - notevole balzo in avanti per MARR : balzo per il settore vendite al dettaglio che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX Retail e riporta una performance del 2,23%. Intanto il comparto vendite al dettaglio europeo ...

Video/ Foggia Catania - 1-3 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia - 2° turno - : Video Foggia Catania , 1-3, : highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia, 2° turno eliminatorio. Colpaccio in Puglia per i siciliani.

Video/ Foggia Catania (1-3) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - 2° turno) : Video Foggia Catania (1-3): highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia, 2° turno eliminatorio. Colpaccio in Puglia per i siciliani (5 agosto)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 09:59:00 GMT)

La lunga estate calda delle carceri Italiane : Come se non bastassero le tragiche morti di Hassan e di una trans appena entrata nel carcere di Udine, sabato sera arriva la notizia del terzo suicidio della settimana, questa volta a Genova: ancora una volta un giovane immigrato, senza relazioni familiari sul territorio, arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti di lieve entità, lo stesso reato per cui Hassan era stato condannato a quattro mesi di carcere dal Tribunale di minori ...